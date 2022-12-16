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Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
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Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР
Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР
В распоряжении РИА Новости оказалась фотография посылки, в которой главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому пришло взрывное... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:18
2022-12-16T17:53
в мире
цар
того
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БАНГИ, 16 дек — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалась фотография посылки, в которой главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому пришло взрывное устройство.Судя по указанным данным, отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое.В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что россиянин ранее получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839243363.html
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4.7
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Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения
Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
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в мире, цар, того
В мире, ЦАР, Того
17:18 16.12.2022 (обновлено: 17:53 16.12.2022)
 
Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР

Посылка со взрывным устройством главе Русского дома в ЦАР была отправлена из Того

© РИА НовостиДанные об отправителе посылки со взрывным устройством, которую получил глава Русского дома в ЦАР
Данные об отправителе посылки со взрывным устройством, которую получил глава Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Данные об отправителе посылки со взрывным устройством, которую получил глава Русского дома в ЦАР
Читать ria.ru в
БАНГИ, 16 дек — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалась фотография посылки, в которой главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому пришло взрывное устройство.
Судя по указанным данным, отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
17:03
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство.
По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.
Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое.
В полиции произошедшее назвали терактом.
Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.
Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что россиянин ранее получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:12
Пригожин рассказал о записке, полученной главой Русского дома в ЦАР
 
В миреЦАРТого
 
 
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