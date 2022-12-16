https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html

Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР

Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022

Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР

В распоряжении РИА Новости оказалась фотография посылки, в которой главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому пришло взрывное... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:18

2022-12-16T17:18

2022-12-16T17:53

в мире

цар

того

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БАНГИ, 16 дек — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалась фотография посылки, в которой главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому пришло взрывное устройство.Судя по указанным данным, отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое.В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что россиянин ранее получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839243363.html

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цар

того

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР 2022-12-16T17:18 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, того