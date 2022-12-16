https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839243363.html

В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР

В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022

В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР

Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:03

2022-12-16T17:03

2022-12-16T18:00

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покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ."Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности "Русского дома" в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами. Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов ЦАР виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как сообщили в ведомстве, "инцидент произошел при вскрытии полученной им посылки, которая, как оказалось, была начинена взрывчаткой"."Пострадавший был срочно доставлен в госпиталь, где ему оказывается неотложная медицинская помощь", - указали в МИД.Также в министерстве отметили, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр Русский дом."За время своей деятельности российская негосударственная структура, активно включившись в реализацию востребованных в этой стране программ и проектов, доказала свою эффективность, способствовала укреплению российско-центральноафриканских связей в целом", - добавили в ведомстве.

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Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР 2022-12-16T17:03 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, россия, покушение на главу русского дома в цар