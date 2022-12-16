https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839243363.html
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:03
2022-12-16T17:03
2022-12-16T18:00
в мире
цар
россия
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ."Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности "Русского дома" в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами. Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов ЦАР виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как сообщили в ведомстве, "инцидент произошел при вскрытии полученной им посылки, которая, как оказалось, была начинена взрывчаткой"."Пострадавший был срочно доставлен в госпиталь, где ему оказывается неотложная медицинская помощь", - указали в МИД.Также в министерстве отметили, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр Русский дом."За время своей деятельности российская негосударственная структура, активно включившись в реализацию востребованных в этой стране программ и проектов, доказала свою эффективность, способствовала укреплению российско-центральноафриканских связей в целом", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения
Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
2022-12-16T17:03
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, цар, россия, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
17:03 16.12.2022 (обновлено: 18:00 16.12.2022)
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР
МИД: Москва рассчитывает, что виновных в покушении на главу Русского дома в ЦАР установят
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности "Русского дома" в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами. Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов ЦАР виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как сообщили в ведомстве, "инцидент произошел при вскрытии полученной им посылки, которая, как оказалось, была начинена взрывчаткой".
"Пострадавший был срочно доставлен в госпиталь, где ему оказывается неотложная медицинская помощь", - указали в МИД.
Также в министерстве отметили, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр Русский дом.
"За время своей деятельности российская негосударственная структура, активно включившись в реализацию востребованных в этой стране программ и проектов, доказала свою эффективность, способствовала укреплению российско-центральноафриканских связей в целом", - добавили в ведомстве.