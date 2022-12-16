Рейтинг@Mail.ru
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839243363.html
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:03
2022-12-16T18:00
в мире
цар
россия
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_0:64:958:603_1920x0_80_0_0_3355d3fc03066fb1ef13083d9a095786.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ."Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности "Русского дома" в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами. Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов ЦАР виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как сообщили в ведомстве, "инцидент произошел при вскрытии полученной им посылки, которая, как оказалось, была начинена взрывчаткой"."Пострадавший был срочно доставлен в госпиталь, где ему оказывается неотложная медицинская помощь", - указали в МИД.Также в министерстве отметили, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр Русский дом."За время своей деятельности российская негосударственная структура, активно включившись в реализацию востребованных в этой стране программ и проектов, доказала свою эффективность, способствовала укреплению российско-центральноафриканских связей в целом", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения
Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
2022-12-16T17:03
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_238:0:1035:598_1920x0_80_0_0_b599ac699fb2eb80ca07f274aefb1ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, россия, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
17:03 16.12.2022 (обновлено: 18:00 16.12.2022)
 
В МИД осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР

МИД: Москва рассчитывает, что виновных в покушении на главу Русского дома в ЦАР установят

© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что виновные в покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого будут установлены и наказаны, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности "Русского дома" в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами. Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов ЦАР виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:12
Пригожин рассказал о записке, полученной главой Русского дома в ЦАР
Как сообщили в ведомстве, "инцидент произошел при вскрытии полученной им посылки, которая, как оказалось, была начинена взрывчаткой".
"Пострадавший был срочно доставлен в госпиталь, где ему оказывается неотложная медицинская помощь", - указали в МИД.
Также в министерстве отметили, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр Русский дом.
"За время своей деятельности российская негосударственная структура, активно включившись в реализацию востребованных в этой стране программ и проектов, доказала свою эффективность, способствовала укреплению российско-центральноафриканских связей в целом", - добавили в ведомстве.
 
В миреЦАРРоссияПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала