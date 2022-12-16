https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html

Пригожин рассказал о записке, полученной главой Русского дома в ЦАР

Пригожин рассказал о записке, полученной главой Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022

Пригожин рассказал о записке, полученной главой Русского дома в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого совершено покушение, ранее... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:12

2022-12-16T15:12

2022-12-16T17:33

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покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого совершено покушение, ранее получал записку с призывом "русским убираться из Африки", комментарий приводится на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Дмитрий Сытый ранее уже обращался в местную полицию."В Центральноафриканской Республике, которая сотнями лет была угнетаема французами, уничтожавшими население и разворовывавшими богатства ЦАР, 1 февраля 2022 года был открыт "Русский дом". Его возглавил патриот России и ЦАР Дмитрий Сытый", - отметил Пригожин.По словам бизнесмена, 11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. Отмечается, что в ней была записка, где говорилось, что "в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов".Бизнесмен подчеркнул, что уже обратился в МИД РФ, чтобы была инициировала процедура "объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других".Ранее Пригожин сообщал, что основанная им группа "Вагнер" не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке.

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839183998.html

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839176445.html

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Дарья Буймова

цар, в мире, евгений пригожин, франция, россия, покушение на главу русского дома в цар