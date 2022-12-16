15:12 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
Пригожин рассказал о записке, полученной главой Русского дома в ЦАР
Пригожин: глава Русского дома получил записку с призывом "русским убираться из Африки"
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, на которого совершено покушение, ранее получал записку с призывом "русским убираться из Африки", комментарий приводится на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Дмитрий Сытый ранее уже обращался в местную полицию.
По словам бизнесмена, 11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. Отмечается, что в ней была записка, где говорилось, что "в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов".
"Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв. В настоящий момент жизнь Дмитрия Сытого находится под большим вопросом. Российские врачи делают все возможное в госпитале Банги, чтобы спасти его. Прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать: "Я видел записку: "Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки", - отметил Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что уже обратился в МИД РФ, чтобы была инициировала процедура "объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других".
"Если Дмитрий Сытый останется жив, он продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь. Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы. Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран", - заключил он.
Ранее Пригожин сообщал, что основанная им группа "Вагнер" не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке.