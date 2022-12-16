https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839176445.html

Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы

Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы - РИА Новости, 16.12.2022

Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы

Покушение на гендиректора "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого является терактом, заявил РИА Новости глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:44

2022-12-16T14:44

2022-12-16T17:33

в мире

цар

банги

покушение на главу русского дома в цар

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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Покушение на гендиректора "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого является терактом, заявил РИА Новости глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ.По данным российского посольства, Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром."Ему поступало много угроз", - сказал Зокуэ.На вопрос, является ли это террористическим актом, Зокуэ ответил утвердительно. По его словам, подробности выясняются.

https://ria.ru/20221023/tsar-1826011880.html

https://ria.ru/20221216/tsar-1839150766.html

цар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, банги, покушение на главу русского дома в цар