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Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы - РИА Новости, 16.12.2022
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Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы
Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы - РИА Новости, 16.12.2022
Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы
Покушение на гендиректора "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого является терактом, заявил РИА Новости глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:44
2022-12-16T17:33
в мире
цар
банги
покушение на главу русского дома в цар
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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Покушение на гендиректора "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого является терактом, заявил РИА Новости глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ.По данным российского посольства, Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром."Ему поступало много угроз", - сказал Зокуэ.На вопрос, является ли это террористическим актом, Зокуэ ответил утвердительно. По его словам, подробности выясняются.
https://ria.ru/20221023/tsar-1826011880.html
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в мире, цар, банги, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Банги, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
14:44 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
 
Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы

Глава русского дома в ЦАР, на которого совершили покушение, получал угрозы

© AP Photo / Adrienne SurprenantМарокканские миротворцы ООН патрулируют город Бангасу, ЦАР
Марокканские миротворцы ООН патрулируют город Бангасу, ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Марокканские миротворцы ООН патрулируют город Бангасу, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Покушение на гендиректора "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого является терактом, заявил РИА Новости глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ.
По данным российского посольства, Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром.
Председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 08:16
В ЦАР заявили о поддержке политики России
"Ему поступало много угроз", - сказал Зокуэ.
На вопрос, является ли это террористическим актом, Зокуэ ответил утвердительно. По его словам, подробности выясняются.
Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:57
Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения
 
В миреЦАРБангиПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
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