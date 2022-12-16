https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839176445.html
Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы
Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы - РИА Новости, 16.12.2022
Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы
Покушение на гендиректора "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого является терактом, заявил РИА Новости глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:44
2022-12-16T14:44
2022-12-16T17:33
в мире
цар
банги
покушение на главу русского дома в цар
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БАНГИ, 16 дек – РИА Новости. Покушение на гендиректора "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого является терактом, заявил РИА Новости глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ.По данным российского посольства, Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром."Ему поступало много угроз", - сказал Зокуэ.На вопрос, является ли это террористическим актом, Зокуэ ответил утвердительно. По его словам, подробности выясняются.
https://ria.ru/20221023/tsar-1826011880.html
https://ria.ru/20221216/tsar-1839150766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, банги, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Банги, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
14:44 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
Глава русского дома в ЦАР перед покушением получал угрозы
Глава русского дома в ЦАР, на которого совершили покушение, получал угрозы