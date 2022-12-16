https://ria.ru/20221216/pogibshie-1839305660.html
При обстреле Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек
При обстреле Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек - РИА Новости, 16.12.2022
При обстреле Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, 17 ранены в результате обстрела Лантратовки в ЛНР, повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщило... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T20:33
2022-12-16T20:33
2022-12-16T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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украина
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 17 ранены в результате обстрела Лантратовки в ЛНР, повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела н.п. Лантратовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS), погибло 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили 6 жилых домов и отделение почтовой связи" - говорится в сообщении представительства в официальном Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, РСЗО HIMARS
20:33 16.12.2022 (обновлено: 20:42 16.12.2022)
При обстреле Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: при обстреле Лантратовки погибли 11 человек, 17 ранены