https://ria.ru/20221216/pogibshie-1839305660.html

При обстреле Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек

При обстреле Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек - РИА Новости, 16.12.2022

При обстреле Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли, 17 ранены в результате обстрела Лантратовки в ЛНР, повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщило... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T20:33

2022-12-16T20:33

2022-12-16T20:42

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 17 ранены в результате обстрела Лантратовки в ЛНР, повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела н.п. Лантратовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS), погибло 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили 6 жилых домов и отделение почтовой связи" - говорится в сообщении представительства в официальном Telegram-канале.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, рсзо himars