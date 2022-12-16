https://ria.ru/20221216/pakistan-1839083465.html
Пакистан не получает энергоносители из России со скидкой
Пакистан не получает энергоносители из России со скидкой - РИА Новости, 16.12.2022
Пакистан не получает энергоносители из России со скидкой
Пакистан не ищет и не получает какие-либо энергоносители от России со скидкой, изучает варианты с альтернативными поставщиками, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:58
2022-12-16T10:58
2022-12-16T10:58
цены на нефть
билавал бхутто зардари
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пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек – РИА Новости. Пакистан не ищет и не получает какие-либо энергоносители от России со скидкой, изучает варианты с альтернативными поставщиками, заявил министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари в интервью американской телевизионной программе PBS Newshour."Что касается России, мы не стремимся и не получаем никаких скидок на энергоносители, но мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной экономической ситуацией - инфляцией, ценами на бензин. Мы изучаем различные пути расширения наших областей, откуда мы можем получать энергию", - сказал он, добавив, что импорт энергии из России "займет у нас много времени для развития".В начале декабря крупное пакистанское издание The News со ссылкой на источники сообщило, что переговоры Пакистана с Россией о закупках нефти пока закончились безрезультатно: Исламабад просил скидку в 30-40%, но российская сторона не смогла ее предложить, пообещав однако рассмотреть запрос Пакистана позже. Ранее министр финансов Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад попытается закупить нефть у России на условиях, аналогичных тем, которые были согласованы Индией.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221215/gazprom-1838954324.html
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цены на нефть, билавал бхутто зардари, россия, пакистан, исламабад
Цены на нефть, Билавал Бхутто Зардари, Россия, Пакистан, Исламабад
Пакистан не получает энергоносители из России со скидкой
Глава МИД Зардари: Пакистан не ищет и не получает энергоносители из России со скидкой