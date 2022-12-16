https://ria.ru/20221216/otoplenie-1839055815.html
Авария на ЛЭП оставила жителей магаданского поселка без отопления
Авария на ЛЭП оставила жителей магаданского поселка без отопления - РИА Новости, 16.12.2022
Авария на ЛЭП оставила жителей магаданского поселка без отопления
Поселок Радужный в магаданской области остался без отопления из-за аварии на ЛЭП, в Ольском округе региона объявлен режим ЧС, сообщил РИА Новости глава округа... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:32
2022-12-16T08:32
2022-12-16T08:32
происшествия
радужный
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магадан
россия
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МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Поселок Радужный в магаданской области остался без отопления из-за аварии на ЛЭП, в Ольском округе региона объявлен режим ЧС, сообщил РИА Новости глава округа Валерий Форостовский.Ранее в регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. Жители Магадана и нескольких поселков региона накануне остались без электричества. Ветром снесло одну из опор ЛЭП на трассе Палатка-Кулу-Несикан. Энергетики ликвидировали аварию, и подключили жителей через резервные мощности. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона. В поселках Армань, Балаганное, Тауйск, Талон запустили дизельные электростанции. На месте аварии работают энергетики."В Радужном пытались запустить дизельную электростанцию, пока не получилось. Поселок без отопления. Мы подготовились к эвакуации жителей. Но очень надеюсь, что она не потребуется. На месте работают энергетики, они обещают запустить дизельную электростанцию в ближайшее время. Кроме того, ликвидируют аварию на линии электропередачи, также вскоре обещают дать электричество, в этом случае проблема решится сама собой", - сказал Форостовский.Он добавил, что без отопления остался также один многоквартирный дом в селе Балаганное. Он отапливался от своего котла, но из-за отсутствия электричества произошла авария. Ее также обещают ликвидировать в ближайшее время.
https://ria.ru/20221209/otopleniya-1837653498.html
https://ria.ru/20221208/spasenie-1837152471.html
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Авария на ЛЭП оставила жителей магаданского поселка без отопления
Поселок Радужный в Магаданской области остался без отопления из-за аварии на ЛЭП