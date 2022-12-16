https://ria.ru/20221216/ostrovskiy-1839242166.html
Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции
Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 16.12.2022
Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции
Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:58
2022-12-16T16:58
2022-12-16T16:58
смоленская область
алексей островский
санкции в отношении россии
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СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список.США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации."Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список. Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию – всегда быть со своей страной, своим народом и своим Президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять. Никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому от подобного решения не пострадаю", – сказал Островский, комментируя введенные санкции.Он добавил, что подобные решения никак не отразятся на его текущей работе."На нее это также никоим образом не повлияет, потому что общественно-хозяйственная деятельность и политическая работа, свойственные мне на занимаемой должности, от решения американских властей не зависели, не зависят и зависеть не будут", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20221216/vyplaty-1839160202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский, санкции в отношении россии
Смоленская область, Алексей Островский, Санкции в отношении России
СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список.
США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации.
"Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список. Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию – всегда быть со своей страной, своим народом и своим Президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять. Никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому от подобного решения не пострадаю", – сказал Островский
, комментируя введенные санкции.
Он добавил, что подобные решения никак не отразятся на его текущей работе.
"На нее это также никоим образом не повлияет, потому что общественно-хозяйственная деятельность и политическая работа, свойственные мне на занимаемой должности, от решения американских властей не зависели, не зависят и зависеть не будут", – сказал губернатор.