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Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 16.12.2022
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Смоленская область
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Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции
Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 16.12.2022
Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции
Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:58
2022-12-16T16:58
смоленская область
алексей островский
санкции в отношении россии
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СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список.США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации."Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список. Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию – всегда быть со своей страной, своим народом и своим Президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять. Никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому от подобного решения не пострадаю", – сказал Островский, комментируя введенные санкции.Он добавил, что подобные решения никак не отразятся на его текущей работе."На нее это также никоим образом не повлияет, потому что общественно-хозяйственная деятельность и политическая работа, свойственные мне на занимаемой должности, от решения американских властей не зависели, не зависят и зависеть не будут", – сказал губернатор.
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алексей островский, санкции в отношении россии
Смоленская область, Алексей Островский, Санкции в отношении России
16:58 16.12.2022
 

Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции

© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список.
США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации.
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"Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список. Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию – всегда быть со своей страной, своим народом и своим Президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять. Никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому от подобного решения не пострадаю", – сказал Островский, комментируя введенные санкции.
Он добавил, что подобные решения никак не отразятся на его текущей работе.
"На нее это также никоим образом не повлияет, потому что общественно-хозяйственная деятельность и политическая работа, свойственные мне на занимаемой должности, от решения американских властей не зависели, не зависят и зависеть не будут", – сказал губернатор.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийСанкции в отношении России
 
 
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