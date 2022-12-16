https://ria.ru/20221216/ostrovskiy-1839242166.html

Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции

Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 16.12.2022

Алексей Островский прокомментировал введенные против него санкции

Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:58

2022-12-16T16:58

2022-12-16T16:58

смоленская область

алексей островский

санкции в отношении россии

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СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что, рад решению властей США включить его в санкционный список.США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации."Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список. Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию – всегда быть со своей страной, своим народом и своим Президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять. Никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому от подобного решения не пострадаю", – сказал Островский, комментируя введенные санкции.Он добавил, что подобные решения никак не отразятся на его текущей работе."На нее это также никоим образом не повлияет, потому что общественно-хозяйственная деятельность и политическая работа, свойственные мне на занимаемой должности, от решения американских властей не зависели, не зависят и зависеть не будут", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20221216/vyplaty-1839160202.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, санкции в отношении россии