https://ria.ru/20221216/orlov-1839103012.html

Василий Орлов: Приамурье - транспортно-логистический коридор в Китай и АТР

Василий Орлов: Приамурье - транспортно-логистический коридор в Китай и АТР - РИА Новости, 16.12.2022

Василий Орлов: Приамурье - транспортно-логистический коридор в Китай и АТР

О социально-экономическом развитии Амурской области в 2022 году, развитии торговых связей с АТР, помощи семьям военнослужащих и реализации социальных проектов... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:12

2022-12-16T12:12

2022-12-16T12:12

амурская область

интервью

василий орлов (губернатор)

сила сибири — 2

китай

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О социально-экономическом развитии Амурской области в 2022 году, развитии торговых связей с АТР, помощи семьям военнослужащих и реализации социальных проектов РИА Новости рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.- Василий Александрович, какую помощь регион оказывает семьям добровольцев и мобилизованных? Что делается для бойцов из Приамурья, которые сейчас находятся в зоне СВО?- Сегодня мы делаем все, чтобы поддержать наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и их родных. Во всех муниципальных образованиях созданы Центры поддержки семей участников СВО. Организованы "горячие линии". К работе активно подключились волонтеры.Анализируя работу Центров поддержки семей, отмечу, что от жителей в основном поступают вопросы, связанные с обеспечением топливом. Доставка дров, угля осуществляется силами администраций и спонсоров. Также семьям требовались консультации или помощь в оформлении мер соцподдержки и "кредитных каникул".Семьи мобилизованных получают финансовую поддержку. По решению президента России, мобилизованные получили единовременно по 195 тысяч рублей из федерального бюджета. Область также ввела меры финансовой поддержки. Это единовременные выплаты в 150 тысяч рублей плюс 18 тысяч рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг и по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.Кроме того, с октября дети участников СВО питаются в школах бесплатно. Это касается учеников с 5-го по 11-й класс. С 1 ноября семьи мобилизованных получают 100% компенсацию за услуги муниципальных детских садов. А недавно решением регионального Законодательного Собрания все участники СВО освобождены от транспортного налога за текущий год.Еще одна задача – помощь в обеспечении наших ребят необходимой амуницией. По заявкам армии приобретаем одежду и обувь, квадрокоптеры, тепловизоры, медикаменты, спальные мешки. Мобилизованным амурчанам, которые проходят обучение в других регионах страны, также передаем необходимую экипировку.С февраля на Донбасс было направлено свыше 63 тонн гуманитарного груза. Его собирали волонтеры по всей области. К работе подключились общественники, предприниматели и обычные жители. Также в регионе открыт расчетный благотворительный счет на базе социального центра "Доброта". На него перечисляют добровольные пожертвования в помощь жителям Донбасса и участникам СВО, уже поступило более 30 миллионов рублей.- Через Амурскую область проходят транспортные потоки в Китай. Какие перспективы открываются для региона в связи с расширением этих потоков?- В условиях переориентации экспортно-импортных потоков на восточное направление мы стремимся продвигать Амурскую область как новый транспортно-логистический центр международной торговли. С 10 июня запущено движение грузового транспорта по пограничному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ, который стал первым действующим мостом между Россией и Китаем.Продолжением развития проекта является создание логистической инфраструктуры возле моста. Уже действует первая очередь нового терминала для оказания комплекса транспортно-логистических услуг, планируется реализация второй очереди и проекта Сухого порта Благовещенска – логистического центра, связывающего автомобильный мост с железнодорожной инфраструктурой России.Строительство моста и сопутствующей инфраструктуры изначально было ориентировано на создание нового удобного транспортного коридора между Россией и Китаем с возможным выходом в другие страны АТР через территорию КНР и сейчас, когда регионы по всей России стремятся развивать торгово-экономические связи с Азией, это стало особенно актуальным.Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы передвижение грузов по мосту было максимально быстрым и удобным, продолжим взаимодействие с китайской стороной и федеральными органами власти России по данному вопросу.Кроме того, в настоящее время планируется реализация еще одного перспективного международного проекта – железнодорожного моста между Россией и Китаем в районе населенных пунктов Джалинда и Мохэ. По оценкам экспертов, новый транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок на 2 тысячи километров, снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты. Проект открывает новые возможности по экспорту угля, продуктов газохимии и деревообработки, сельскохозяйственной продукции из северных районов Амурской области, Кузбасса, Якутии и других регионов.Благодаря уникальному географическому положению Амурская область задолго до введения санкций стремилась наращивать торгово-экономические связи с Китаем и другими странами АТР. В последние годы наблюдался рост по ряду позиций несырьевого экспорта – зерновые культуры, соевый лецитин, соевый изолят, пиломатериалы, натуральные пищевые добавки.На территории региона реализуются и другие крупные инвестиционные проекты, которые способствуют расширению торговых связей с азиатскими странами – это развитие международного аэропорта "Благовещенск", Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс и другие проекты по переработке природного газа, трансграничная канатная дорога. Через территорию региона проходит газопровод "Сила Сибири" и экспортная ветка нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан". Эти масштабные проекты имеют значение не только для развития региона, но и для всей России.Также мы стремимся развивать импорт критически важной для России продукции из-за рубежа. В настоящее время поставки импортных товаров в другие регионы России через территорию Амурской области уже существенно увеличились, и в дальнейшем спрос на это будет только расти.- Китай заинтересован в поставках железнорудного концентрата с восстанавливаемого Олекминского рудника. Какие перспективы открываются в связи с этим перед регионом? И есть ли еще потенциально интересные законсервированные предприятия?- Байкало-амурская горнорудная корпорация возрождает на Олекминском руднике производство ильменитового концентрата. Первый состав с ним уже готов для отправки в Китай. Соглашение о восстановлении и модернизации этого производства было подписано на ВЭФ-2021 между правительством Амурской области, Корпорацией развития Дальнего Востока и инвестором. На предприятии уже восстановили практически все оборудование. За пять месяцев полностью запустили в работу дробильно-сортировочный комплекс, после него приступили к восстановлению обогатительной фабрики.Запасов железорудного и ильменитового концентратов на месторождении хватит как минимум на 15 лет. Однако инвестор планирует провести геологоразведочные работы, которые в перспективе обеспечат загрузку предприятия на 50 лет. Полная мощность рудника на сегодняшний день — 1 миллион тонн железорудного концентрата. После модернизации планируется получать до 1100 тысяч тонн железорудного концентрата и 300—400 тысяч тонн ильменитового концентрата.Ильменитовый концентрат будут поставлять на внутренний рынок — он используется для производства металлического титана и диоксида титана. А железорудный пойдет на экспорт в Китай. Проект находится на сопровождении в Агентстве Амурской области по привлечению инвестиций и реализуется в два этапа. В перспективе он станет резидентом ТОР "Приамурская".Для других месторождений региона активно ищем инвесторов. На сегодня во втором дыхании нуждаются пять месторождений с подтвержденными запасами сырья. Известняки Чагоянского месторождения в Шимановском районе пригодны для производства портландцемента. Открытие предприятия на Евгеньевском месторождении позволит ежегодно получать по 125 тысяч тонн высококачественного апатитового концентрата. В Бурейском районе доступны Антоновское и Дармаканское залежи кварцевых песков. Их освоение позволит возродить стекольный завод, чья продукция будет востребована в строительной отрасли. Там же бизнесу предлагают освоить Куликовское месторождение цеолитов. Их применяют для создания удобрений, кормовых добавок. В Магдагачинском районе вблизи станции Чалганы Забайкальской железной дороги находится крупнейшее на Дальнем Востоке Чалганское месторождение каолинсодержащих песков, общие балансовые запасы которого составляют 65,48 миллиона тонн.Полный перечень инвестиционных предложений размещен на Инвестиционном портале Амурской области. Предпринимателям, которые заинтересованы в разработке месторождений, готовы оказать поддержку.- Как в регионе решается проблема ветхого и аварийного жилья? Сколько семей переселилось в новые квартиры?- Региональная адресная программа по переселению из аварийного жилья успешно реализуется в области в несколько этапов. Ее участниками стали жители из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В программу на 2019–2025 годы включены 113,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья, а это 6,5 тысяч человек, проживающих в 918 многоквартирных домах. Объем финансирования по программе – 7,2 миллиарда рублей.Всего с начала реализации программы в регионе новые квартиры обрели 1239 семей. Кроме того, в рамках иных мероприятий расселены еще 809 семей.С 2019 года по программе введено в эксплуатацию 14 многоквартирных домов. На территории 8 муниципальных образований области ведется строительство 21 многоквартирного дома. До конца этого года планируется начать строительство ещё 9 МКД на территории 3 муниципальных образований для расселения 139 помещений.Из 23 муниципальных образований, где работает программа, в десяти новое жилье уже получили все, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это Райчихинск, Прогресс, Белогорский, Ивановский и Ромненский муниципальные округа, а также Константиновский, Мазановский, Тамбовский, Селемджинский и Шимановский районы.Для формирования новой программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, муниципальными образованиями региона ведется реестр такого жилья. В него уже включены 3130 аварийных многоквартирных домов расселяемой площадью 462,87 тысячи квадратных метров. Участниками новой программы станут 28 муниципальных образований Амурской области.- В этом году регион продемонстрировал хорошие показатели в сфере сельского хозяйства. Какие направления наиболее востребованы как сейчас, так и в дальнейшем?- Многолетняя история сельского хозяйства Амурской области сформировала специализацию - это соево-зерновое и молочное направления, которые считаются наиболее перспективными.Область традиционно входит в число лидеров по производству сои, и этот год не стал исключением. Аграрии обновили рекорд, вырастив 1600 тысяч тонн (в первоначальном весе) рост более 40% к уровню 2021 года, а это - 25 % общероссийского объема производства.Урожай зерновых культур составляет 450 тысяч тонн (рост + 5,6 % к 2021 году).Одна из важнейших задач отрасли – переработка до 70% урожая сои на территории области. В настоящее время прорабатываем реализацию инвестпроекта по строительству завода по переработке сои на 500 тысяч тонн.Начиная с 2020 года, приоритетным направлением в сельскохозяйственном производстве определено развитие молочного животноводства. В 2022 году ожидаемое производство молока составит 146 тысяч тонн (рост +3,6 % к 2021 году). Этого удалось достичь за счет реализации ряда инвестиционных проектов. С выходом их на проектную мощность к 2025 году производство молока в перспективе возрастет на 26 тысяч тонн, обеспечив рост на 18% к 2021 году.На этом мы не останавливаемся, в ближайшие два года планируем запустить в области ещё 4 инвестиционных проекта с объемом производства молока в 26 тысяч тонн.От реализации инвестпроектов, связанных с производством сырого молока, дополнительно на переработку предприятиям поступит свыше 50 тысяч тонн, и общий объем перерабатываемого сырого молока составит 142 тысячи тонн (загрузка молокоперерабатывающих мощностей возрастет с 47% до 72%).- Дорожный сектор – один из факторов, определяющий качество жизни населения, все ли удалось выполнить в этом году, какие дороги стали безопасней и комфортней?- Завершили дорожный сезон в этом году уверенно. Дорожный фонд области составил 22,5 миллиардов рублей. С 2018 года он увеличился в 5 раз. Всего отремонтировано 430 километров региональных и местных дорог.На дороге "Благовещенск – Гомелевка" приведено в норматив 43 километра. Закончен ремонт подъездной дороги к Белогорью и дорог в селах Бочкаревка и Томское. В ноябре по нацпроекту "БКД" с опережением завершены работы еще на одном сложном 16-километровом участке дороги "Благовещенск – Свободный". В Благовещенской агломерации приведено в нормативное состояние более 7 километров дорог. Вместе с дорожными работами мы меняем инженерные сети, обустраиваем тротуары, устанавливаем освещение и современные автобусные остановки.Одной из основных задач в этом году было восстановление дорог, пострадавших от паводка. Всего было повреждено 92 километра дорог и 26 мостов. На 1 декабря нам удалось восстановить 56 километров дорог и 11 мостов.Также в графике идет строительство нового Зейского моста. Это один из наших главных инфраструктурных проектов. Напомню, что, благодаря поддержке президента России, стройка была начата на год раньше плана. Стоит задача реализовать проект в рекордные 30 месяцев вместо 42-х, предусмотренных госконтрактом. Сегодня готовность объекта – 72%. В августе была осуществлена стыковка пролетов.Активно ведется строительство подъездных путей к мосту. В месте примыкания к федеральной трассе будет построен путепровод, а на пересечении трассы "Владимировка-Заречный" сооружена развязка. Параллельно мы занимаемся подготовкой инфраструктуры Благовещенска к запуску моста. А после ввода нового моста планируем приступить к капитальному ремонту действующего.В следующем году продолжим программу по ремонту региональных дорог, проходящих через села, им уделим особое внимание. Наша цель - дорожная безопасность амурчан. В этом году в 6 населенных пунктах отремонтировали 11 километров региональных дорог, проходящих через села. По моему поручению разработана новая программа по комплексному ремонту транзитных дорог. Она рассчитана до 2025 года. За три года в селах области будет отремонтировано 70 километров таких дорог.Считаю, что амурская экономика выдержала проверку на прочность. Несмотря на трудности, мы продолжаем развиваться хорошими темпами. А где-то даже добиваемся рекордных результатов. По приросту инвестиций мы по-прежнему лидируем на Дальнем Востоке. В прошлом году в область была инвестирована рекордная сумма за последние 10 лет – 382 миллиарда рублей. В этом году, по предварительной оценке, инвестиции составят 426 миллиардов рублей. Этот рост связан с продолжением строительства АГПЗ, АГХК, космодрома и транспортной инфраструктуры, а также новых проектов с высоким потенциалом. Следующий год для Амурской области юбилейный – региону исполнится 165 лет. Уверен, мы отметим его новыми рекордами и достижениями.

https://ria.ru/20221130/vyplaty-1835168692.html

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https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html

https://ria.ru/20221129/gektar-1834944991.html

https://ria.ru/20221215/priamure-1838764751.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, василий орлов (губернатор), сила сибири — 2, китай