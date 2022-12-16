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Одноклассники подвели итоги юбилейной премии "Самый ОК" - РИА Новости, 16.12.2022
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Одноклассники подвели итоги юбилейной премии "Самый ОК"
Одноклассники подвели итоги юбилейной премии "Самый ОК" - РИА Новости, 16.12.2022
Одноклассники подвели итоги юбилейной премии "Самый ОК"
объявили победителей юбилейной премии "Самый ОК" 2022 года. Итоги подвели ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов. Победителей выбирали путем народного... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:02
2022-12-16T11:02
одноклассники
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одноклассники объявили победителей юбилейной премии "Самый ОК" 2022 года. Итоги подвели ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов. Победителей выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года. В номинации "Фильм года" победила картина "Сердце пармы". Сериал года – "Тетя Марта" от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации "Шоу года" стал проект Первого канала "Голос. Дети". Хитом года пользователи выбрали песню "По барам" певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан "Оскар и Плюша": он посвящен жизни четырех друзей – лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК. Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении "Самый ОК!", которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря – отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки. Лауреаты премии "Самый ОК" получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год. Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.
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353
60
одноклассники
Одноклассники
11:02 16.12.2022
 

Одноклассники подвели итоги юбилейной премии "Самый ОК"

Премия "Самый ОК" 2022 года
Премия Самый ОК 2022 года
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одноклассники объявили победителей юбилейной премии "Самый ОК" 2022 года. Итоги подвели ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов. Победителей выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года.
В номинации "Фильм года" победила картина "Сердце пармы". Сериал года – "Тетя Марта" от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации "Шоу года" стал проект Первого канала "Голос. Дети". Хитом года пользователи выбрали песню "По барам" певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан "Оскар и Плюша": он посвящен жизни четырех друзей – лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК.
Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении "Самый ОК!", которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря – отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.
Лауреаты премии "Самый ОК" получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год. Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.
 
Одноклассники
 
 
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