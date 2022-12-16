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В Одессе остановили работу городского электротранспорта - РИА Новости, 16.12.2022
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В Одессе остановили работу городского электротранспорта
В Одессе остановили работу городского электротранспорта - РИА Новости, 16.12.2022
В Одессе остановили работу городского электротранспорта
Движение городского электротранспорта в Одессе приостановлено, сообщил советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:58
2022-12-16T16:58
в мире
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Движение городского электротранспорта в Одессе приостановлено, сообщил советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Движение городского электротранспорта в Одессе приостановлено", - написал Братчук в своем Telegram-канале. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, одесса, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Одесса, Вооруженные силы РФ
16:58 16.12.2022
 
В Одессе остановили работу городского электротранспорта

Движение городского электротранспорта в Одессе приостановили

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Движение городского электротранспорта в Одессе приостановлено, сообщил советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Движение городского электротранспорта в Одессе приостановлено", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 09:01Специальная военная операция на Украине
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16:46В мире
СМИ: Украина не может обеспечить светом около 50% потребителей
 
В миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоУкраинаОдессаВооруженные силы РФ
 
 
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