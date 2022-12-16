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В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой" - РИА Новости, 16.12.2022
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В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"
В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой" - РИА Новости, 16.12.2022
В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"
Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, на... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:42
2022-12-16T20:20
покушение на главу русского дома в цар
франция
цар
в мире
катрин колонна
евгений пригожин
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ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, на которой отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки. Фото имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о получении Сытым такой записки с угрозами сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию.
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покушение на главу русского дома в цар, франция, цар, в мире, катрин колонна, евгений пригожин
Покушение на главу Русского дома в ЦАР, Франция, ЦАР, В мире, Катрин Колонна, Евгений Пригожин
19:42 16.12.2022 (обновлено: 20:20 16.12.2022)
 
В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"

Глава МИД Франции Колонна назвала фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"

© РИА НовостиПоследствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
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ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, на которой отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки. Фото имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о получении Сытым такой записки с угрозами сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.
"Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду", - цитирует агентство Франс Пресс Колонна, которая находится с визитом в Рабате.
Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию.
Главный госпиталь Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР. Кадр видео
17:50
Источник: ЦАР и Россия вместе расследуют покушение на главу Русского дома
 
Покушение на главу Русского дома в ЦАРФранцияЦАРВ миреКатрин КолоннаЕвгений Пригожин
 
 
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