https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html

В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"

В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой" - РИА Новости, 16.12.2022

В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"

Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, на... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:42

2022-12-16T19:42

2022-12-16T20:20

покушение на главу русского дома в цар

франция

цар

в мире

катрин колонна

евгений пригожин

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ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, на которой отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки. Фото имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о получении Сытым такой записки с угрозами сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию.

https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html

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покушение на главу русского дома в цар, франция, цар, в мире, катрин колонна, евгений пригожин