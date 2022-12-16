19:42 16.12.2022 (обновлено: 20:20 16.12.2022)
В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"
Глава МИД Франции Колонна назвала фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"
© РИА НовостиПоследствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала "пропагандой" фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, на которой отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки. Фото имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о получении Сытым такой записки с угрозами сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.
"Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду", - цитирует агентство Франс Пресс Колонна, которая находится с визитом в Рабате.
Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию.