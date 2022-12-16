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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839061991.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 20 минут утром в пятницу выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:02
2022-12-16T09:12
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут утром в пятницу выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:32 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:47 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.Позднее, в 8.51, со стороны населенного пункта Красногоровка по Кировскому району Донецка было выпущено еще 3 снаряда калибра 155 миллиметров.Помимо этого, в 7.36 украинские войска открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив 5 снарядов "натовского" калибра.Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221216/zhertvy-1839054043.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
09:02 16.12.2022 (обновлено: 09:12 16.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 14 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут утром в пятницу выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:32 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:47 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
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В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли два мирных жителя
Позднее, в 8.51, со стороны населенного пункта Красногоровка по Кировскому району Донецка было выпущено еще 3 снаряда калибра 155 миллиметров.
Помимо этого, в 7.36 украинские войска открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив 5 снарядов "натовского" калибра.
Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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