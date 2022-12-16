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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 20 минут утром в пятницу выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:02

2022-12-16T09:02

2022-12-16T09:12

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут утром в пятницу выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:32 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:47 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.Позднее, в 8.51, со стороны населенного пункта Красногоровка по Кировскому району Донецка было выпущено еще 3 снаряда калибра 155 миллиметров.Помимо этого, в 7.36 украинские войска открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив 5 снарядов "натовского" калибра.Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221216/zhertvy-1839054043.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк)