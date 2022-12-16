https://ria.ru/20221216/nastoyatel-1839289852.html

Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник

Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник - РИА Новости, 16.12.2022

Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник

Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко, освобожденный из украинского плена, нуждается в медицинском обследовании после... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:12

2022-12-16T19:12

2022-12-16T19:12

религия

лисичанск

киев

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вооруженные силы украины

украинская православная церковь

днепропетровск

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко, освобожденный из украинского плена, нуждается в медицинском обследовании после допросов в СБУ, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Ранее он сообщил РИА Новости об освобождении Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к 12 годам тюремного заключению. По словам правозащитника, священника задержали украинские боевики 18 апреля, после чего он подвергся избиениям и пыткам, священнослужителя заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска.

https://ria.ru/20221213/upts-1838217800.html

лисичанск

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днепропетровск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лисичанск, киев, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, днепропетровск, в мире, иван мельников