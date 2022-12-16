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Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник - РИА Новости, 16.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221216/nastoyatel-1839289852.html
Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник
Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник - РИА Новости, 16.12.2022
Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник
Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко, освобожденный из украинского плена, нуждается в медицинском обследовании после... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:12
2022-12-16T19:12
религия
лисичанск
киев
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
днепропетровск
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко, освобожденный из украинского плена, нуждается в медицинском обследовании после допросов в СБУ, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Ранее он сообщил РИА Новости об освобождении Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к 12 годам тюремного заключению. По словам правозащитника, священника задержали украинские боевики 18 апреля, после чего он подвергся избиениям и пыткам, священнослужителя заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска.
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лисичанск
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лисичанск, киев, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, днепропетровск, в мире, иван мельников
Религия, Лисичанск, Киев, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь, Днепропетровск, В мире, Иван Мельников
19:12 16.12.2022
 
Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник

Правозащитник: освобожденному настоятелю собора УПЦ нужна медпомощь после пыток СБУ

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко, освобожденный из украинского плена, нуждается в медицинском обследовании после допросов в СБУ, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Батюшка чувствует себя неважно после пыток, которые были применены СБУ, он еще долго будет приходить в себя. Необходимой медицинской помощи ему должным образом в следственном изоляторе не оказывали. Сейчас отец Андрей будет проходить медицинское обследование, и, Господь даст, в ближайшее время он начнет служить в одном из храмов", - сказал Мельников.
Ранее он сообщил РИА Новости об освобождении Павленко, которого Киев обвинил в шпионаже в пользу России и приговорил к 12 годам тюремного заключению.
По словам правозащитника, священника задержали украинские боевики 18 апреля, после чего он подвергся избиениям и пыткам, священнослужителя заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 04:22Религия
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РелигияЛисичанскКиевРоссияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраинская православная церковьДнепропетровскВ миреИван Мельников
 
 
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