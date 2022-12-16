Священнику из ЛНР нужна медпомощь после пыток СБУ, заявил правозащитник
Правозащитник: освобожденному настоятелю собора УПЦ нужна медпомощь после пыток СБУ
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко, освобожденный из украинского плена, нуждается в медицинском обследовании после допросов в СБУ, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Батюшка чувствует себя неважно после пыток, которые были применены СБУ, он еще долго будет приходить в себя. Необходимой медицинской помощи ему должным образом в следственном изоляторе не оказывали. Сейчас отец Андрей будет проходить медицинское обследование, и, Господь даст, в ближайшее время он начнет служить в одном из храмов", - сказал Мельников.
По словам правозащитника, священника задержали украинские боевики 18 апреля, после чего он подвергся избиениям и пыткам, священнослужителя заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска.
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