https://ria.ru/20221216/nastavniki-1839050892.html
ЛДПР предложила ввести институт наставников
ЛДПР предложила ввести институт наставников - РИА Новости, 16.12.2022
ЛДПР предложила ввести институт наставников
ЛДПР разработала законопроект о введении института наставников для сирот, которым исполнилось 18 лет. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:31
2022-12-16T07:31
2022-12-16T07:31
общество
сергей леонов
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект о введении института наставников для сирот, которым исполнилось 18 лет.Законопроект предлагает закрепить понятие "Общественный наставник", а также определить правительству порядок и условия нуждающихся, при участии общественных наставников в социальной поддержке, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, говорится в пояснительной записке к проекту."Дети-сироты, выходя из интернатов, часто остаются один на один со всеми проблемами, которые диктует жизнь. Есть общественные организации, которые помогают справляться с этими проблемами. Есть люди желающие участвовать в их жизни. Быть помощником и наставником", - рассказал РИА Новости один из разработчиков законопроекта первый замглавы фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов.Законопроектом предлагается закрепить законодательно понятие "Общественный наставник", отметил он."Это поможет более эффективно взаимодействовать с органами власти в интересах сироты. Надеемся, что институт общественных наставников прочно войдёт в жизнь нашей страны!" - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html
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общество, сергей леонов, лдпр, госдума рф
Общество, Сергей Леонов, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР предложила ввести институт наставников
ЛДПР предложила ввести институт наставников для сирот, достигших 18-ти лет
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект о введении института наставников для сирот, которым исполнилось 18 лет.
Законопроект предлагает закрепить понятие "Общественный наставник", а также определить правительству порядок и условия нуждающихся, при участии общественных наставников в социальной поддержке, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, говорится в пояснительной записке к проекту.
"Дети-сироты, выходя из интернатов, часто остаются один на один со всеми проблемами, которые диктует жизнь. Есть общественные организации, которые помогают справляться с этими проблемами. Есть люди желающие участвовать в их жизни. Быть помощником и наставником", - рассказал РИА Новости один из разработчиков законопроекта первый замглавы фракции ЛДПР в ГД
Сергей Леонов.
Законопроектом предлагается закрепить законодательно понятие "Общественный наставник", отметил он.
"Это поможет более эффективно взаимодействовать с органами власти в интересах сироты. Надеемся, что институт общественных наставников прочно войдёт в жизнь нашей страны!" - сообщил парламентарий.