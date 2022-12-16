https://ria.ru/20221216/nastavniki-1839050892.html

ЛДПР предложила ввести институт наставников

ЛДПР предложила ввести институт наставников - РИА Новости, 16.12.2022

ЛДПР предложила ввести институт наставников

ЛДПР разработала законопроект о введении института наставников для сирот, которым исполнилось 18 лет. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:31

2022-12-16T07:31

2022-12-16T07:31

общество

сергей леонов

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект о введении института наставников для сирот, которым исполнилось 18 лет.Законопроект предлагает закрепить понятие "Общественный наставник", а также определить правительству порядок и условия нуждающихся, при участии общественных наставников в социальной поддержке, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, говорится в пояснительной записке к проекту."Дети-сироты, выходя из интернатов, часто остаются один на один со всеми проблемами, которые диктует жизнь. Есть общественные организации, которые помогают справляться с этими проблемами. Есть люди желающие участвовать в их жизни. Быть помощником и наставником", - рассказал РИА Новости один из разработчиков законопроекта первый замглавы фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов.Законопроектом предлагается закрепить законодательно понятие "Общественный наставник", отметил он."Это поможет более эффективно взаимодействовать с органами власти в интересах сироты. Надеемся, что институт общественных наставников прочно войдёт в жизнь нашей страны!" - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html

https://ria.ru/20221213/but-1838284289.html

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общество, сергей леонов, лдпр, госдума рф