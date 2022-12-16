https://ria.ru/20221216/nalichnye-1839243019.html

Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами

Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами - РИА Новости, 16.12.2022

Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами

ЦБ РФ не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами к поездкам за рубеж, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:01

2022-12-16T17:01

2022-12-16T17:05

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

туризм

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЦБ РФ не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами к поездкам за рубеж, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается расчетов за рубежом, действительно, некоторые страны продолжают принимать карту "Мир" в некоторых своих банках. Некоторые не принимают. Мы работаем с этими странами для того, чтобы рассматривать и альтернативные формы оплаты. Но мы не видим в связи с этим какого-то всплеска спроса на наличные, чтобы был дефицит. Кроме того, мы банкам разрешили продавать наличную валюту, которую они получают в кассы. И этот процесс происходит", - сказала она.

https://ria.ru/20221121/valyuta-1833189701.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)