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Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами
Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами - РИА Новости, 16.12.2022
Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами
ЦБ РФ не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами к поездкам за рубеж, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:01
2022-12-16T17:01
2022-12-16T17:05
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
туризм
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЦБ РФ не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами к поездкам за рубеж, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается расчетов за рубежом, действительно, некоторые страны продолжают принимать карту "Мир" в некоторых своих банках. Некоторые не принимают. Мы работаем с этими странами для того, чтобы рассматривать и альтернативные формы оплаты. Но мы не видим в связи с этим какого-то всплеска спроса на наличные, чтобы был дефицит. Кроме того, мы банкам разрешили продавать наличную валюту, которую они получают в кассы. И этот процесс происходит", - сказала она.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Туризм
17:01 16.12.2022 (обновлено: 17:05 16.12.2022)
Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами
Набиуллина не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки к поездкам за рубеж