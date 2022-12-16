Рейтинг@Mail.ru
Лучшие жители Липецкой области удостоились наград - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221216/nagrady-1839242857.html
Лучшие жители Липецкой области удостоились наград
Лучшие жители Липецкой области удостоились наград - РИА Новости, 16.12.2022
Лучшие жители Липецкой области удостоились наград
Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:01
2022-12-16T17:01
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди награжденных - представители трудовых коллективов, работники сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие. Они проявили себя не только как ответственные работники, но и сделали особой вклад в развитие отраслей, а также отличились в общественной деятельности. В числе награжденных также железнодорожники, учителя, работники сельского хозяйства, водители автотранспорта."Вы – лучшие представители Липецкой области, и мне особенно приятно исполнять поручение Президента страны и вручать вам эти награды. В преддверии Нового года хочется пожелать здоровья, спокойствия, хорошо провести праздники, и чтобы следующий год оказался лучше для нас во всех отношениях", – сказал Артамонов, обращаясь к награжденным.
https://ria.ru/20221207/zavod-1836875846.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
17:01 16.12.2022
 

Лучшие жители Липецкой области удостоились наград

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди награжденных - представители трудовых коллективов, работники сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие. Они проявили себя не только как ответственные работники, но и сделали особой вклад в развитие отраслей, а также отличились в общественной деятельности. В числе награжденных также железнодорожники, учителя, работники сельского хозяйства, водители автотранспорта.
На грязинской площадке ОЭЗ Липецк начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:41Липецкая область
В ОЭЗ "Липецк" открылся новый завод
"Вы – лучшие представители Липецкой области, и мне особенно приятно исполнять поручение Президента страны и вручать вам эти награды. В преддверии Нового года хочется пожелать здоровья, спокойствия, хорошо провести праздники, и чтобы следующий год оказался лучше для нас во всех отношениях", – сказал Артамонов, обращаясь к награжденным.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала