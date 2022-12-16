https://ria.ru/20221216/nagrady-1839242857.html
Лучшие жители Липецкой области удостоились наград
Лучшие жители Липецкой области удостоились наград - РИА Новости, 16.12.2022
Лучшие жители Липецкой области удостоились наград
Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:01
2022-12-16T17:01
2022-12-16T17:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди награжденных - представители трудовых коллективов, работники сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие. Они проявили себя не только как ответственные работники, но и сделали особой вклад в развитие отраслей, а также отличились в общественной деятельности. В числе награжденных также железнодорожники, учителя, работники сельского хозяйства, водители автотранспорта."Вы – лучшие представители Липецкой области, и мне особенно приятно исполнять поручение Президента страны и вручать вам эти награды. В преддверии Нового года хочется пожелать здоровья, спокойствия, хорошо провести праздники, и чтобы следующий год оказался лучше для нас во всех отношениях", – сказал Артамонов, обращаясь к награжденным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди награжденных - представители трудовых коллективов, работники сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие. Они проявили себя не только как ответственные работники, но и сделали особой вклад в развитие отраслей, а также отличились в общественной деятельности. В числе награжденных также железнодорожники, учителя, работники сельского хозяйства, водители автотранспорта.
"Вы – лучшие представители Липецкой области, и мне особенно приятно исполнять поручение Президента страны и вручать вам эти награды. В преддверии Нового года хочется пожелать здоровья, спокойствия, хорошо провести праздники, и чтобы следующий год оказался лучше для нас во всех отношениях", – сказал Артамонов
, обращаясь к награжденным.