https://ria.ru/20221216/nagrady-1839242857.html

Лучшие жители Липецкой области удостоились наград

Лучшие жители Липецкой области удостоились наград - РИА Новости, 16.12.2022

Лучшие жители Липецкой области удостоились наград

Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:01

2022-12-16T17:01

2022-12-16T17:01

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов наградил в пятницу 43 жителей области за особой вклад в развитие отраслей и за активную общественную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди награжденных - представители трудовых коллективов, работники сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие. Они проявили себя не только как ответственные работники, но и сделали особой вклад в развитие отраслей, а также отличились в общественной деятельности. В числе награжденных также железнодорожники, учителя, работники сельского хозяйства, водители автотранспорта."Вы – лучшие представители Липецкой области, и мне особенно приятно исполнять поручение Президента страны и вручать вам эти награды. В преддверии Нового года хочется пожелать здоровья, спокойствия, хорошо провести праздники, и чтобы следующий год оказался лучше для нас во всех отношениях", – сказал Артамонов, обращаясь к награжденным.

https://ria.ru/20221207/zavod-1836875846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов