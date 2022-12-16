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Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом" - РИА Новости, 16.12.2022
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Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом" - РИА Новости, 16.12.2022
Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом"
"Молдовагаз" вовремя перевел "Газпрому" средства за поставки газа в ноябре и аванс за декабрь, сообщил глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:20
2022-12-16T18:26
экономика
молдовагаз
газпром
группа газ
молдавия
сша
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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. "Молдовагаз" вовремя перевел "Газпрому" средства за поставки газа в ноябре и аванс за декабрь, сообщил глава компании Вадим Чебан.Ранее Чебан сообщал, что "Молдовагаз" до 20 декабря должен успеть выплатить "Газпрому" около 44 миллионов долларов."По состоянию на 16 декабря 2022 года, АО "Молдовагаз" рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив ПАО "Газпром" 47,64 миллиона долларов США (более 923 миллионов леев)", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, это стало возможным в том числе благодаря выплаченной министерством труда и социальной защиты компенсации роста тарифа на газ.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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экономика, молдовагаз, газпром, группа газ, молдавия, сша, жкх
Экономика, Молдовагаз, Газпром, Группа ГАЗ, Молдавия, США, ЖКХ
18:20 16.12.2022 (обновлено: 18:26 16.12.2022)
 
Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Чебан: компания в срок рассчиталась с "Газпромом" за поставки в ноябре

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. "Молдовагаз" вовремя перевел "Газпрому" средства за поставки газа в ноябре и аванс за декабрь, сообщил глава компании Вадим Чебан.
Ранее Чебан сообщал, что "Молдовагаз" до 20 декабря должен успеть выплатить "Газпрому" около 44 миллионов долларов.
"По состоянию на 16 декабря 2022 года, АО "Молдовагаз" рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив ПАО "Газпром" 47,64 миллиона долларов США (более 923 миллионов леев)", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, это стало возможным в том числе благодаря выплаченной министерством труда и социальной защиты компенсации роста тарифа на газ.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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ЭкономикаМолдовагазГазпромГруппа ГАЗМолдавияСШАЖКХ
 
 
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