https://ria.ru/20221216/moldovagaz-1839273655.html

Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом" - РИА Новости, 16.12.2022

Глава "Молдовагаза" заявил, что компания в срок рассчиталась с "Газпромом"

"Молдовагаз" вовремя перевел "Газпрому" средства за поставки газа в ноябре и аванс за декабрь, сообщил глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:20

2022-12-16T18:20

2022-12-16T18:26

экономика

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газпром

группа газ

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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. "Молдовагаз" вовремя перевел "Газпрому" средства за поставки газа в ноябре и аванс за декабрь, сообщил глава компании Вадим Чебан.Ранее Чебан сообщал, что "Молдовагаз" до 20 декабря должен успеть выплатить "Газпрому" около 44 миллионов долларов."По состоянию на 16 декабря 2022 года, АО "Молдовагаз" рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив ПАО "Газпром" 47,64 миллиона долларов США (более 923 миллионов леев)", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, это стало возможным в том числе благодаря выплаченной министерством труда и социальной защиты компенсации роста тарифа на газ.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

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экономика, молдовагаз, газпром, группа газ, молдавия, сша, жкх