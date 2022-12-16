https://ria.ru/20221216/moldaviya-1839109042.html

В Молдавии жителей предупредили о высоких рисках отключений электричества

В Молдавии жителей предупредили о высоких рисках отключений электричества - РИА Новости, 16.12.2022

В Молдавии жителей предупредили о высоких рисках отключений электричества

Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщает о проблемах в работе энергосистемы и предупреждает о высоких рисках массовых отключений электроэнергии в Молдавии. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:28

2022-12-16T12:28

2022-12-16T12:28

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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщает о проблемах в работе энергосистемы и предупреждает о высоких рисках массовых отключений электроэнергии в Молдавии. В ноябре многие населенные пункты в Молдавии несколько раз оставались без электроэнергии, вице-премьер Андрей Спыну связал это с обстрелами объектов украинской инфраструктуры. На территории страны периодически наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом. На их решение уходит от одного до 24 часов. "В энергосистеме Молдавии вновь зарегистрированы нарушения в результате авиаударов по Украине. Отключенных потребителей на данный момент нет. Однако риск отключения высок", - сообщается на странице предприятия в Facebook*.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html

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жкх, молдавия, кишинев, россия, в мире, украина