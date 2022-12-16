https://ria.ru/20221216/mishustin-1839178876.html

Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов

Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов - РИА Новости, 16.12.2022

Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов

Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:47

2022-12-16T14:47

2022-12-16T15:03

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно активно развивать инфраструктуру. Ряд регионов готов ввести многие объекты раньше установленных сроков. И для них по поручению президента подготовим механизм опережающего финансирования, чтобы такие российские субъекты могли получить ресурсы, которые запланированы на последующие годы, и соответственно, быстрее закончить работы", - сказал он на заседании правительства.Он также отметил, что по инициативе главы государства надо увеличить инфраструктурные бюджетные кредиты.

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, экономика