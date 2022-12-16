https://ria.ru/20221216/mishustin-1839178876.html
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов - РИА Новости, 16.12.2022
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:47
2022-12-16T14:47
2022-12-16T15:03
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно активно развивать инфраструктуру. Ряд регионов готов ввести многие объекты раньше установленных сроков. И для них по поручению президента подготовим механизм опережающего финансирования, чтобы такие российские субъекты могли получить ресурсы, которые запланированы на последующие годы, и соответственно, быстрее закончить работы", - сказал он на заседании правительства.Он также отметил, что по инициативе главы государства надо увеличить инфраструктурные бюджетные кредиты.
https://ria.ru/20221216/koridory-1839174385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
14:47 16.12.2022 (обновлено: 15:03 16.12.2022)
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов
Мишустин: правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно активно развивать инфраструктуру. Ряд регионов готов ввести многие объекты раньше установленных сроков. И для них по поручению президента подготовим механизм опережающего финансирования, чтобы такие российские субъекты могли получить ресурсы, которые запланированы на последующие годы, и соответственно, быстрее закончить работы", - сказал он на заседании правительства.
Он также отметил, что по инициативе главы государства надо увеличить инфраструктурные бюджетные кредиты.