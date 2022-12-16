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Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов - РИА Новости, 16.12.2022
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Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов - РИА Новости, 16.12.2022
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:47
2022-12-16T15:03
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно активно развивать инфраструктуру. Ряд регионов готов ввести многие объекты раньше установленных сроков. И для них по поручению президента подготовим механизм опережающего финансирования, чтобы такие российские субъекты могли получить ресурсы, которые запланированы на последующие годы, и соответственно, быстрее закончить работы", - сказал он на заседании правительства.Он также отметил, что по инициативе главы государства надо увеличить инфраструктурные бюджетные кредиты.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
14:47 16.12.2022 (обновлено: 15:03 16.12.2022)
 
Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов

Мишустин: правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Мишустин провел заседание правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство подготовит механизм опережающего финансирования для регионов для создания объектов инфраструктуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно активно развивать инфраструктуру. Ряд регионов готов ввести многие объекты раньше установленных сроков. И для них по поручению президента подготовим механизм опережающего финансирования, чтобы такие российские субъекты могли получить ресурсы, которые запланированы на последующие годы, и соответственно, быстрее закончить работы", - сказал он на заседании правительства.
Он также отметил, что по инициативе главы государства надо увеличить инфраструктурные бюджетные кредиты.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
14:39
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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