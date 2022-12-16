https://ria.ru/20221216/mishustin-1839177505.html
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа - РИА Новости, 16.12.2022
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа
Правительство ускорит обновление планов развития основных отраслей экономики, скорректирует их в отношении ОПК и параметров гособоронзаказа, сообщил... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:46
2022-12-16T14:46
2022-12-16T15:01
экономика
михаил мишустин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство ускорит обновление планов развития основных отраслей экономики, скорректирует их в отношении ОПК и параметров гособоронзаказа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента мы ускорим обновление планов развития основных отраслей экономики. Также надо скорректировать их в отношении оборонно-промышленного комплекса и в целом параметры гособоронзаказа", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что необходимо запустить дополнительные программы в области робототехники, авиационных беспилотников.
https://ria.ru/20221216/koridory-1839174385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, правительство рф, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия
14:46 16.12.2022 (обновлено: 15:01 16.12.2022)
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа
Правительство скорректирует планы развития основных отраслей экономики в отношении ОПК