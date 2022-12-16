https://ria.ru/20221216/mishustin-1839177505.html

Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа

Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа - РИА Новости, 16.12.2022

Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа

Правительство ускорит обновление планов развития основных отраслей экономики, скорректирует их в отношении ОПК и параметров гособоронзаказа, сообщил... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:46

2022-12-16T14:46

2022-12-16T15:01

экономика

михаил мишустин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство ускорит обновление планов развития основных отраслей экономики, скорректирует их в отношении ОПК и параметров гособоронзаказа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента мы ускорим обновление планов развития основных отраслей экономики. Также надо скорректировать их в отношении оборонно-промышленного комплекса и в целом параметры гособоронзаказа", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что необходимо запустить дополнительные программы в области робототехники, авиационных беспилотников.

https://ria.ru/20221216/koridory-1839174385.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, правительство рф, россия