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Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа - РИА Новости, 16.12.2022
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Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа - РИА Новости, 16.12.2022
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа
Правительство ускорит обновление планов развития основных отраслей экономики, скорректирует их в отношении ОПК и параметров гособоронзаказа, сообщил... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:46
2022-12-16T15:01
экономика
михаил мишустин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство ускорит обновление планов развития основных отраслей экономики, скорректирует их в отношении ОПК и параметров гособоронзаказа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента мы ускорим обновление планов развития основных отраслей экономики. Также надо скорректировать их в отношении оборонно-промышленного комплекса и в целом параметры гособоронзаказа", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что необходимо запустить дополнительные программы в области робототехники, авиационных беспилотников.
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экономика, михаил мишустин, правительство рф, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия
14:46 16.12.2022 (обновлено: 15:01 16.12.2022)
 
Правительство скорректирует планы развития ОПК и параметры гособоронзаказа

Правительство скорректирует планы развития основных отраслей экономики в отношении ОПК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство ускорит обновление планов развития основных отраслей экономики, скорректирует их в отношении ОПК и параметров гособоронзаказа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы ускорим обновление планов развития основных отраслей экономики. Также надо скорректировать их в отношении оборонно-промышленного комплекса и в целом параметры гособоронзаказа", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что необходимо запустить дополнительные программы в области робототехники, авиационных беспилотников.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
14:39
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры
 
ЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФРоссия
 
 
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