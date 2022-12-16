https://ria.ru/20221216/migranty-1839062782.html

В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов

В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов - РИА Новости, 16.12.2022

В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов

Четыре члена преступной группы в Красноярске, организовавшей незаконное пребывание в России порядка ста иностранцев, получили более 2 лет лишения свободы... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:09

2022-12-16T09:09

2022-12-16T09:09

происшествия

россия

красноярск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Четыре члена преступной группы в Красноярске, организовавшей незаконное пребывание в России порядка ста иностранцев, получили более 2 лет лишения свободы условно, сообщает региональный главк ФСБ.По данным ведомства, члены группы признаны виновными по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в целях совершения преступления на территории РФ."Судом четырем членам преступной группы назначено наказание от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.По информации ведомства, группа с 2019 по 2020 годы организовала незаконное пребывание на территории России порядка 100 иностранных граждан. Они оформляли на свои имена уведомления о прибытии иностранного гражданина с указанием недостоверных сведений о месте пребывания и принимающей стороне, организовывали фиктивную постановку на миграционный учет для получения патентов, а также заключения подложных трудовых договоров. В ФСБ отметили, что комплекс розыскных мероприятий прошел вместе с оперативниками регионального главка МВД.

https://ria.ru/20221207/migranty-1836989225.html

россия

красноярск

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происшествия, россия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)