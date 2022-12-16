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В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов - РИА Новости, 16.12.2022
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В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов
В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов - РИА Новости, 16.12.2022
В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов
Четыре члена преступной группы в Красноярске, организовавшей незаконное пребывание в России порядка ста иностранцев, получили более 2 лет лишения свободы... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:09
2022-12-16T09:09
происшествия
россия
красноярск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Четыре члена преступной группы в Красноярске, организовавшей незаконное пребывание в России порядка ста иностранцев, получили более 2 лет лишения свободы условно, сообщает региональный главк ФСБ.По данным ведомства, члены группы признаны виновными по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в целях совершения преступления на территории РФ."Судом четырем членам преступной группы назначено наказание от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.По информации ведомства, группа с 2019 по 2020 годы организовала незаконное пребывание на территории России порядка 100 иностранных граждан. Они оформляли на свои имена уведомления о прибытии иностранного гражданина с указанием недостоверных сведений о месте пребывания и принимающей стороне, организовывали фиктивную постановку на миграционный учет для получения патентов, а также заключения подложных трудовых договоров. В ФСБ отметили, что комплекс розыскных мероприятий прошел вместе с оперативниками регионального главка МВД.
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россия
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происшествия, россия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Красноярск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:09 16.12.2022
 
В Красноярске судили членов группы, легализовавшей порядка ста мигрантов

В Красноярске дали более двух лет условно группе, легализовавшей незаконных мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Четыре члена преступной группы в Красноярске, организовавшей незаконное пребывание в России порядка ста иностранцев, получили более 2 лет лишения свободы условно, сообщает региональный главк ФСБ.
По данным ведомства, члены группы признаны виновными по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в целях совершения преступления на территории РФ.
"Судом четырем членам преступной группы назначено наказание от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, группа с 2019 по 2020 годы организовала незаконное пребывание на территории России порядка 100 иностранных граждан. Они оформляли на свои имена уведомления о прибытии иностранного гражданина с указанием недостоверных сведений о месте пребывания и принимающей стороне, организовывали фиктивную постановку на миграционный учет для получения патентов, а также заключения подложных трудовых договоров. В ФСБ отметили, что комплекс розыскных мероприятий прошел вместе с оперативниками регионального главка МВД.
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ПроисшествияРоссияКрасноярскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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