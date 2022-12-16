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В Самарской области организуют новогодние мероприятия для детей военных - РИА Новости, 16.12.2022
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В Самарской области организуют новогодние мероприятия для детей военных
В Самарской области организуют новогодние мероприятия для детей военных - РИА Новости, 16.12.2022
В Самарской области организуют новогодние мероприятия для детей военных
Различные новогодние мероприятия будут организованы для детей военнослужащих в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:38
2022-12-16T18:38
самарская область
илья авербух
дмитрий азаров
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Различные новогодние мероприятия будут организованы для детей военнослужащих в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. По словам главы региона, ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха, билеты на один из вечеров знаменитого фигуриста полностью выкуплены для семей военных. Также будут организованы городские елки, для детей военнослужащих предусмотрены дополнительные подарки, планируются специальные новогодние представления в театре оперы и балета, "СамАрте". По информации пресс-службы, недавно завершилась работа по формированию списков таких семей, и со следующей недели им начнут высылать пригласительные билеты на различные праздничные мероприятия. "Мы детям обязаны подарить новогодний праздник. И мы это сделаем. Пусть они загадают главное желание — чтобы родной человек вернулся, и вернулся с победой", — цитирует Азарова пресс-служба.
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самарская область, илья авербух, дмитрий азаров
Самарская область, Илья Авербух, Дмитрий Азаров
18:38 16.12.2022
 
В Самарской области организуют новогодние мероприятия для детей военных

В Самарской области организуют различные новогодние мероприятия для детей военных

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМастер-класс по росписи новогодних елочных украшений
Мастер-класс по росписи новогодних елочных украшений - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мастер-класс по росписи новогодних елочных украшений. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Различные новогодние мероприятия будут организованы для детей военнослужащих в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Для детей военнослужащих будут предусмотрены новогодние мероприятия. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха, билеты на один из вечеров знаменитого фигуриста полностью выкуплены для семей военных. Также будут организованы городские елки, для детей военнослужащих предусмотрены дополнительные подарки, планируются специальные новогодние представления в театре оперы и балета, "СамАрте".
По информации пресс-службы, недавно завершилась работа по формированию списков таких семей, и со следующей недели им начнут высылать пригласительные билеты на различные праздничные мероприятия.
"Мы детям обязаны подарить новогодний праздник. И мы это сделаем. Пусть они загадают главное желание — чтобы родной человек вернулся, и вернулся с победой", — цитирует Азарова пресс-служба.
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Самарская областьИлья АвербухДмитрий Азаров
 
 
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