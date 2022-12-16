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В России проведут восемь пусков МБР в 2023 году, заявил командующий РВСН
В России проведут восемь пусков МБР в 2023 году, заявил командующий РВСН - РИА Новости, 16.12.2022
В России проведут восемь пусков МБР в 2023 году, заявил командующий РВСН
Россия в 2023 году планирует провести 8 пусков межконтинентальных баллистических ракет с Плесецка и Капустина Яра, заявил командующий Ракетными войсками... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:20
2022-12-16T00:20
2022-12-16T02:17
безопасность
сергей каракаев
россия
плесецк
ссср
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия в 2023 году планирует провести 8 пусков межконтинентальных баллистических ракет с Плесецка и Капустина Яра, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев."Не менее чем за сутки до любого пуска наших ракет через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности мы уведомляем Соединенные Штаты Америки в соответствии с существующим "Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках МБР и БРПЛ" 1988 года и в рамках действующего Договора о СНВ", - отметил Каракаев.При этом указываются планируемые дата пуска, место его проведения и район падения боеголовок, добавил он. "Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения о пусках всех своих МБР и БРПЛ", - пояснил генерал.
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безопасность, сергей каракаев, россия, плесецк, ссср, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Сергей Каракаев, Россия, Плесецк, СССР, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
00:20 16.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
В России проведут восемь пусков МБР в 2023 году, заявил командующий РВСН
Командующий РВСН Каракаев: в России планируется провести восемь пусков МБР в 2023 году