https://ria.ru/20221216/mbr-1839032938.html

В России проведут восемь пусков МБР в 2023 году, заявил командующий РВСН

В России проведут восемь пусков МБР в 2023 году, заявил командующий РВСН - РИА Новости, 16.12.2022

В России проведут восемь пусков МБР в 2023 году, заявил командующий РВСН

Россия в 2023 году планирует провести 8 пусков межконтинентальных баллистических ракет с Плесецка и Капустина Яра, заявил командующий Ракетными войсками... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:20

2022-12-16T00:20

2022-12-16T02:17

безопасность

сергей каракаев

россия

плесецк

ссср

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия в 2023 году планирует провести 8 пусков межконтинентальных баллистических ракет с Плесецка и Капустина Яра, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев."Не менее чем за сутки до любого пуска наших ракет через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности мы уведомляем Соединенные Штаты Америки в соответствии с существующим "Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках МБР и БРПЛ" 1988 года и в рамках действующего Договора о СНВ", - отметил Каракаев.При этом указываются планируемые дата пуска, место его проведения и район падения боеголовок, добавил он. "Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения о пусках всех своих МБР и БРПЛ", - пояснил генерал.

https://ria.ru/20221216/vooruzhenie-1839032647.html

россия

плесецк

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безопасность, сергей каракаев, россия, плесецк, ссср, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда