https://ria.ru/20221216/marketpleysy-1839265894.html
РЭЦ: число компаний на турецких маркетплейсах в 2022 году выросло в 10 раз
РЭЦ: число компаний на турецких маркетплейсах в 2022 году выросло в 10 раз - РИА Новости, 16.12.2022
РЭЦ: число компаний на турецких маркетплейсах в 2022 году выросло в 10 раз
Присутствие российских компаний на турецких розничных маркетплейсах в 2022 году выросло в 10 раз и превысило к ноябрю 20 компаний, сообщила в пятницу... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:57
2022-12-16T17:57
2022-12-16T17:57
российский экспортный центр (рэц)
турция
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Присутствие российских компаний на турецких розничных маркетплейсах в 2022 году выросло в 10 раз и превысило к ноябрю 20 компаний, сообщила в пятницу пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ)."До 2022 года на местных площадках присутствовали товары только двух российских производителей. В этом году РЭЦ совместно с партнерами создал необходимую инфраструктуру для размещения на турецких маркетплейсах товаров из России. Для компаний сегмента МСП размещение на них стало доступно с господдержкой в региональных центрах поддержки экспорта. В результате к ноябрю более 20 российских компаний смогли запустить продажи на турецком рынке", – рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, чьи слова представлены в сообщении.Он отметил, что организация поддержки по выходу российской продукции на турецкие маркетплейсы является отдельным направлением спецпроекта РЭЦ по увеличению товарооборота России и Турции.Подобрать подходящий маркетплейс в Турции и разместить на нем товары, в том числе с господдержкой, компаниям призван помочь сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт". "Алгоритм сервиса включает в себя более 130 международных площадок, включая турецкие розничные платформы Trendyol, Hepsiburada, Amazon.com.tr, а также оптовую площадку TurkishExporter", - отметили в РЭЦ.Кроме того, в центре рассказали, что РЭЦ также проводит вебинар, на котором производителям пошагово объясняют все этапы выхода на турецкие розничные маркетплейсы.
https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), турция, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Турция, Россия
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Присутствие российских компаний на турецких розничных маркетплейсах в 2022 году выросло в 10 раз и превысило к ноябрю 20 компаний, сообщила в пятницу пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
"До 2022 года на местных площадках присутствовали товары только двух российских производителей. В этом году РЭЦ совместно с партнерами создал необходимую инфраструктуру для размещения на турецких маркетплейсах товаров из России
. Для компаний сегмента МСП размещение на них стало доступно с господдержкой в региональных центрах поддержки экспорта. В результате к ноябрю более 20 российских компаний смогли запустить продажи на турецком рынке", – рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, чьи слова представлены в сообщении.
Он отметил, что организация поддержки по выходу российской продукции на турецкие маркетплейсы является отдельным направлением спецпроекта РЭЦ по увеличению товарооборота России и Турции
.
Подобрать подходящий маркетплейс в Турции и разместить на нем товары, в том числе с господдержкой, компаниям призван помочь сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт". "Алгоритм сервиса включает в себя более 130 международных площадок, включая турецкие розничные платформы Trendyol, Hepsiburada, Amazon.com.tr, а также оптовую площадку TurkishExporter", - отметили в РЭЦ.
Кроме того, в центре рассказали, что РЭЦ также проводит вебинар, на котором производителям пошагово объясняют все этапы выхода на турецкие розничные маркетплейсы.