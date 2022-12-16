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Судно, выброшенное на отмель у Курил, снимают с мели - РИА Новости, 16.12.2022
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Судно, выброшенное на отмель у Курил, снимают с мели
Судно, выброшенное на отмель у Курил, снимают с мели - РИА Новости, 16.12.2022
Судно, выброшенное на отмель у Курил, снимают с мели
Выброшенное в четверг на отмель у курильского острова Парамушир рыболовецкое судно "Островной-5" снимают с мели, сообщили РИА Новости в Восточном... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T06:56
2022-12-16T06:56
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 дек – РИА Новости. Выброшенное в четверг на отмель у курильского острова Парамушир рыболовецкое судно "Островной-5" снимают с мели, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России."Экипаж судна "Островной-5" находится на борту спасшего его "Островного-12". Обе команды в настоящее время работают над снятием пострадавшего судна с мели", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.По информации местных СМИ, оба траулера принадлежат сахалинскому ООО "Рыбокомбинат "Островной", они приписаны к порту Невельска.Ранее МЧС сообщало, что днем 15 декабря в районе острова Парамушир в 6 километрах южнее города Северо-Курильска в водах 2-го Курильского пролива село на мель рыболовецкое судно "Островной-5". Капитан принял решение об эвакуации команды из 13 человек на спасательный плот с креплением к судну. В 17.40 (9.40 мск) экипаж направился на спасательном плоту своим ходом к судну "Островной 12", который находился в 1 километре и спешил на помощь пострадавшим морякам. Через 20 минут экипаж был поднят на борт РС "Островной 12".Об инциденте РИА Новости ранее рассказал представитель экстренных служб, отметив, что экипаж эвакуацию не запрашивал, сигнал SOS не подавал. Источник агентства сообщал, что судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра. Оно повалилось на бок, и 12 человек экипажа перешли на привязанный к нему плот. В Восточном МСУТ СК РФ сообщали РИА Новости, что вблизи аварийного судна "Островной-5" находится второе судно предприятия - "Островной-12". В ведомстве также отметили, что на севшем на мель судне находится груз из 15 тонн живого краба, разлива нефтепродуктов нет.
https://ria.ru/20221208/sudno-1837278546.html
https://ria.ru/20221205/kurily-1836303278.html
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происшествия
Происшествия
06:56 16.12.2022
 
Судно, выброшенное на отмель у Курил, снимают с мели

СК: рыболовецкое судно, выброшенное на отмель у острова Парамушир, снимают с мели

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в медиабанкСухогруз "Парамушир" отходит от пристани морского порта Певек
Сухогруз Парамушир отходит от пристани морского порта Певек - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Сухогруз "Парамушир" отходит от пристани морского порта Певек. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 дек – РИА Новости. Выброшенное в четверг на отмель у курильского острова Парамушир рыболовецкое судно "Островной-5" снимают с мели, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Экипаж судна "Островной-5" находится на борту спасшего его "Островного-12". Обе команды в настоящее время работают над снятием пострадавшего судна с мели", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.
В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 16:51Тверская область
В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал
По информации местных СМИ, оба траулера принадлежат сахалинскому ООО "Рыбокомбинат "Островной", они приписаны к порту Невельска.
Ранее МЧС сообщало, что днем 15 декабря в районе острова Парамушир в 6 километрах южнее города Северо-Курильска в водах 2-го Курильского пролива село на мель рыболовецкое судно "Островной-5". Капитан принял решение об эвакуации команды из 13 человек на спасательный плот с креплением к судну. В 17.40 (9.40 мск) экипаж направился на спасательном плоту своим ходом к судну "Островной 12", который находился в 1 километре и спешил на помощь пострадавшим морякам. Через 20 минут экипаж был поднят на борт РС "Островной 12".
Об инциденте РИА Новости ранее рассказал представитель экстренных служб, отметив, что экипаж эвакуацию не запрашивал, сигнал SOS не подавал. Источник агентства сообщал, что судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра. Оно повалилось на бок, и 12 человек экипажа перешли на привязанный к нему плот. В Восточном МСУТ СК РФ сообщали РИА Новости, что вблизи аварийного судна "Островной-5" находится второе судно предприятия - "Островной-12". В ведомстве также отметили, что на севшем на мель судне находится груз из 15 тонн живого краба, разлива нефтепродуктов нет.
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