Рейтинг@Mail.ru
Крым готов принять экспертов ООН - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/krym-1839252742.html
Крым готов принять экспертов ООН
Крым готов принять экспертов ООН - РИА Новости, 16.12.2022
Крым готов принять экспертов ООН
Крым готов допустить на полуостров экспертов ООН, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в регионе лично, а не с чужих слов, заявил глава крымского... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:25
2022-12-16T17:27
в мире
владимир константинов
киев
россия
белоруссия
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801963746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_319ee3749fa27a83ab014387a9350832.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Крым готов допустить на полуостров экспертов ООН, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в регионе лично, а не с чужих слов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия. "Эти пресловутые "эксперты ООН" наблюдают за правами крымского человека из-за угла. Мы всегда готовы были допустить их на свою территорию, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в этом вопросе непосредственно, а не с чужих слов. Но им удобнее делать это с чужих слов. Так, по всей видимости, меньше совесть мучает", - написал Константинов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что новая резолюция ГА ООН по Крыму внесена Украиной, власти которой бомбят мирные города, тысячами посылают своих граждан на убой, гноят в тюрьмах сотни политических заключённых, растоптав свободу слова. Константинов подчеркнул, что у него вызывают жалость страны, поддержавшие резолюцию, так как их граждане и мечтать не могут о тех возможностях, которыми пользуются крымчане.
https://ria.ru/20221216/zelenskiy-1839134407.html
https://ria.ru/20221216/aksenov-1839070807.html
киев
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801963746_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_904da25ddc26346443e59db04cf734be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир константинов, киев, россия, белоруссия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Владимир Константинов, Киев, Россия, Белоруссия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
17:25 16.12.2022 (обновлено: 17:27 16.12.2022)
 
Крым готов принять экспертов ООН

Крым готов принять экспертов ООН, чтобы они лично ознакомились с состоянием дел в регионе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Набережная в Судаке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Крым готов допустить на полуостров экспертов ООН, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в регионе лично, а не с чужих слов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:15Специальная военная операция на Украине
В Крыму заявили, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия
"Эти пресловутые "эксперты ООН" наблюдают за правами крымского человека из-за угла. Мы всегда готовы были допустить их на свою территорию, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в этом вопросе непосредственно, а не с чужих слов. Но им удобнее делать это с чужих слов. Так, по всей видимости, меньше совесть мучает", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что новая резолюция ГА ООН по Крыму внесена Украиной, власти которой бомбят мирные города, тысячами посылают своих граждан на убой, гноят в тюрьмах сотни политических заключённых, растоптав свободу слова.
"Кому же ещё как не представителям этого прогнившего режима готовить резолюцию о состоянии прав человека в Крыму?... Одним словом, очередной документ, изданный от имени когда-то авторитетной организации, можно отправить в мусорную корзину. Никакого смысла и никакой связи с достоверностью он не имеет", - отметил глава парламента.
Константинов подчеркнул, что у него вызывают жалость страны, поддержавшие резолюцию, так как их граждане и мечтать не могут о тех возможностях, которыми пользуются крымчане.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:58
Аксенов назвал новую резолюцию ООН по Крыму филькиной грамотой
 
В миреВладимир КонстантиновКиевРоссияБелоруссияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала