17:25 16.12.2022 (обновлено: 17:27 16.12.2022)
Крым готов принять экспертов ООН
Крым готов принять экспертов ООН, чтобы они лично ознакомились с состоянием дел в регионе
Набережная в Судаке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Крым готов допустить на полуостров экспертов ООН, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в регионе лично, а не с чужих слов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.
"Эти пресловутые "эксперты ООН" наблюдают за правами крымского человека из-за угла. Мы всегда готовы были допустить их на свою территорию, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в этом вопросе непосредственно, а не с чужих слов. Но им удобнее делать это с чужих слов. Так, по всей видимости, меньше совесть мучает", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что новая резолюция ГА ООН по Крыму внесена Украиной, власти которой бомбят мирные города, тысячами посылают своих граждан на убой, гноят в тюрьмах сотни политических заключённых, растоптав свободу слова.
"Кому же ещё как не представителям этого прогнившего режима готовить резолюцию о состоянии прав человека в Крыму?... Одним словом, очередной документ, изданный от имени когда-то авторитетной организации, можно отправить в мусорную корзину. Никакого смысла и никакой связи с достоверностью он не имеет", - отметил глава парламента.
Константинов подчеркнул, что у него вызывают жалость страны, поддержавшие резолюцию, так как их граждане и мечтать не могут о тех возможностях, которыми пользуются крымчане.