https://ria.ru/20221216/krym-1839252742.html

Крым готов принять экспертов ООН

Крым готов принять экспертов ООН - РИА Новости, 16.12.2022

Крым готов принять экспертов ООН

Крым готов допустить на полуостров экспертов ООН, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в регионе лично, а не с чужих слов, заявил глава крымского... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:25

2022-12-16T17:25

2022-12-16T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Крым готов допустить на полуостров экспертов ООН, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в регионе лично, а не с чужих слов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия. "Эти пресловутые "эксперты ООН" наблюдают за правами крымского человека из-за угла. Мы всегда готовы были допустить их на свою территорию, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в этом вопросе непосредственно, а не с чужих слов. Но им удобнее делать это с чужих слов. Так, по всей видимости, меньше совесть мучает", - написал Константинов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что новая резолюция ГА ООН по Крыму внесена Украиной, власти которой бомбят мирные города, тысячами посылают своих граждан на убой, гноят в тюрьмах сотни политических заключённых, растоптав свободу слова. Константинов подчеркнул, что у него вызывают жалость страны, поддержавшие резолюцию, так как их граждане и мечтать не могут о тех возможностях, которыми пользуются крымчане.

https://ria.ru/20221216/zelenskiy-1839134407.html

https://ria.ru/20221216/aksenov-1839070807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир константинов, киев, россия, белоруссия, генеральная ассамблея оон, оон