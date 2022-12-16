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Реконструкция двух котельных завершена в Сургутском районе Югры

Реконструкция двух котельных завершена в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 16.12.2022

Реконструкция двух котельных завершена в Сургутском районе Югры

Реконструкция двух котельных завершена в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, фактическая стоимость двух объектов превышает 120... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:40

2022-12-16T16:40

2022-12-16T16:40

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Реконструкция двух котельных завершена в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, фактическая стоимость двух объектов превышает 120 миллионов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Завершили реконструкцию котельной в Ляминой. Оборудование в ней было изношено почти на 70%. В рамках проекта "Реконструкция трех котельных" мы ее полностью модернизировали, перевели котлы с нефти на сжиженный газ. Установлено восемь емкостей для сжиженного газа, новые котлы и горелки, которые могут работать как на газе, так и на нефти. Еще один важный плюс реконструкции – снижение выброса вредных веществ в окружающую среду в четыре раза", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что фактическая стоимость работ составляет 65,5 миллиона рублей. Финансирование проводилось совместно с Фондом реформирования ЖКХ, который вложил 36,2 миллиона рублей. Из средства бюджета Сургутского района на реконструкцию было выделено 15,8 миллиона рублей, средства Территориально объединенного управления тепловодоснабжения и водоотведения (УТВиВ) №1 – 13,4 миллиона. Как добавил глава муниципалитета, также закончилась модернизация котельной в селе Сытомино. Фактическая стоимость составила 60,1 миллиона рублей, из них из бюджета района – 24,4 миллиона. Объект в деревне Лямина 12 декабря получили разрешение на ввод в эксплуатацию, до конца года будет введен и объект в Сытомино. Сургутский район первый среди муниципалитетов Югры получил финансовую поддержку на реконструкцию котельных Высокого Мыса, Ляминой и Сытомино за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса в размере 60% от стоимости строительства. В 2021 году реконструировали котельную в поселке Высокий Мыс.

https://ria.ru/20221215/yugra-1838950648.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ