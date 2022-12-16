https://ria.ru/20221216/kosmos-1839328464.html
"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22"
"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22" - РИА Новости, 16.12.2022
"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22"
Предпосылок для срочного возвращения с Международной космической станции на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:58
2022-12-16T23:58
2022-12-16T23:58
наука
космос - риа наука
анна кикина
сергей крикалев
земля
роскосмос
центр управления полетами
наса
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предпосылок для срочного возвращения с Международной космической станции на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Такие инструкции (по срочному спуску - ред.) на корабле имеются всегда, и они регулярно обновляются. В ЦУП подчеркнули, что сейчас никаких предпосылок для использования данных инструкций нет", - говорится в сообщении. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения. Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше, специалисты определят после анализа ситуации. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.
https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html
https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, анна кикина, сергей крикалев, земля, роскосмос, центр управления полетами, наса, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Сергей Крикалев, Земля, Роскосмос, Центр управления полетами, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22"
"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения корабля "Союз МС-22" с МКС
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предпосылок для срочного возвращения с Международной космической станции на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Такие инструкции (по срочному спуску - ред.) на корабле имеются всегда, и они регулярно обновляются. В ЦУП
подчеркнули, что сейчас никаких предпосылок для использования данных инструкций нет", - говорится в сообщении.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.
Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА
было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина
с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше, специалисты определят после анализа ситуации.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев
назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.