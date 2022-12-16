https://ria.ru/20221216/kosmos-1839328464.html

"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22"

"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22" - РИА Новости, 16.12.2022

"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22"

Предпосылок для срочного возвращения с Международной космической станции на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:58

2022-12-16T23:58

2022-12-16T23:58

наука

космос - риа наука

анна кикина

сергей крикалев

земля

роскосмос

центр управления полетами

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1d5d7bfd608cfa905d26424b9e62c28a.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предпосылок для срочного возвращения с Международной космической станции на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Такие инструкции (по срочному спуску - ред.) на корабле имеются всегда, и они регулярно обновляются. В ЦУП подчеркнули, что сейчас никаких предпосылок для использования данных инструкций нет", - говорится в сообщении. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения. Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше, специалисты определят после анализа ситуации. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.

https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, анна кикина, сергей крикалев, земля, роскосмос, центр управления полетами, наса, международная космическая станция (мкс)