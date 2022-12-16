16:46 16.12.2022 (обновлено: 16:48 16.12.2022)
Температура в "Союзе МС-22" повысилась до 30 градусов, заявили в Роскосмосе
Роскосмос: температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22" повысилась до 30 градусов
© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее обнаружили утечку, повысилась незначительно – до 30 градусов, заявили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".
"В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на борту Международной космической станции провели ряд тестов систем пилотируемого корабля "Союз МС-22", в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима", - говорится в сообщении.
"Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов, оставаясь в пределах допустимых значений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас специалисты на Земле вместе с экипажем станции разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации. Продолжается анализ поступающих с борта МКС данных, в том числе фото- и видеофиксации.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что температура в пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22" из-за аварии в системе охлаждения за сутки поднялась до 50 градусов Цельсия.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения. Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.