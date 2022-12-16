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Температура в "Союзе МС-22" повысилась до 30 градусов, заявили в Роскосмосе - РИА Новости, 16.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221216/kosmos-1839237639.html
Температура в "Союзе МС-22" повысилась до 30 градусов, заявили в Роскосмосе
Температура в "Союзе МС-22" повысилась до 30 градусов, заявили в Роскосмосе - РИА Новости, 16.12.2022
Температура в "Союзе МС-22" повысилась до 30 градусов, заявили в Роскосмосе
Температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее обнаружили утечку, повысилась незначительно – до 30 градусов, заявили... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:46
2022-12-16T16:48
наука
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земля
роскосмос
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее обнаружили утечку, повысилась незначительно – до 30 градусов, заявили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". "В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на борту Международной космической станции провели ряд тестов систем пилотируемого корабля "Союз МС-22", в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима", - говорится в сообщении. "Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов, оставаясь в пределах допустимых значений", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас специалисты на Земле вместе с экипажем станции разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации. Продолжается анализ поступающих с борта МКС данных, в том числе фото- и видеофиксации. Ранее источник РИА Новости сообщил, что температура в пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22" из-за аварии в системе охлаждения за сутки поднялась до 50 градусов Цельсия.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения. Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
https://ria.ru/20221215/mks-1838828916.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС)
16:46 16.12.2022 (обновлено: 16:48 16.12.2022)
 
Температура в "Союзе МС-22" повысилась до 30 градусов, заявили в Роскосмосе

Роскосмос: температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22" повысилась до 30 градусов

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее обнаружили утечку, повысилась незначительно – до 30 градусов, заявили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".
"В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на борту Международной космической станции провели ряд тестов систем пилотируемого корабля "Союз МС-22", в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима", - говорится в сообщении.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 12:06
Экипаж МКС подтвердил сообщения об утечке после повреждения "Союза МС-22"
"Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов, оставаясь в пределах допустимых значений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас специалисты на Земле вместе с экипажем станции разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации. Продолжается анализ поступающих с борта МКС данных, в том числе фото- и видеофиксации.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что температура в пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22" из-за аварии в системе охлаждения за сутки поднялась до 50 градусов Цельсия.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения. Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:43Наука
Источник: температура в "Союзе МС-22" за сутки поднялась до 50 градусов
 
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