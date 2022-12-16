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"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию - РИА Новости, 16.12.2022
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"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию
"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию - РИА Новости, 16.12.2022
"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и обвинил ЕП в лицемерии, сообщает Interia. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:52
2022-12-16T06:06
в мире
матеуш моравецкий
роберта метсола
катар
брюссель
польша
европарламент
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и обвинил ЕП в лицемерии, сообщает Interia.Он также добавил, что в Европарламенте главенствует "огромный балаган". По его словам, это стало ясно, когда представители парламента комментировали происшествие.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
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в мире, матеуш моравецкий, роберта метсола, катар, брюссель, польша, европарламент
В мире, Матеуш Моравецкий, Роберта Метсола, Катар, Брюссель, Польша, Европарламент
04:52 16.12.2022 (обновлено: 06:06 16.12.2022)
 
"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию

Премьер Польши Моравецкий призвал ЕП "прибраться в собственном дворе" из-за коррупции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и обвинил ЕП в лицемерии, сообщает Interia.

"Коррупционная афера в Европейском парламенте — очень, очень крупный скандал. Те, кто пытаются поучать другие страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своем собственном дворе", — заявил политик.

Он также добавил, что в Европарламенте главенствует "огромный балаган". По его словам, это стало ясно, когда представители парламента комментировали происшествие.

"Европарламент незаконопослушен. Сегодня маски сорваны, и орган должен в первую очередь привести себя в порядок", — заключил польский премьер.

Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
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В миреМатеуш МоравецкийРоберта МетсолаКатарБрюссельПольшаЕвропарламент
 
 
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