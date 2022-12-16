https://ria.ru/20221216/korruptsiya-1839043925.html

"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию

"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию - РИА Новости, 16.12.2022

"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и обвинил ЕП в лицемерии, сообщает Interia. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T04:52

2022-12-16T04:52

2022-12-16T06:06

в мире

матеуш моравецкий

роберта метсола

катар

брюссель

польша

европарламент

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и обвинил ЕП в лицемерии, сообщает Interia.Он также добавил, что в Европарламенте главенствует "огромный балаган". По его словам, это стало ясно, когда представители парламента комментировали происшествие.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.

https://ria.ru/20221215/boloto-1839013726.html

катар

брюссель

польша

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в мире, матеуш моравецкий, роберта метсола, катар, брюссель, польша, европарламент