04:52 16.12.2022 (обновлено: 06:06 16.12.2022)
"Приберитесь в собственном дворе": Моравецкий осудил ЕП за коррупцию
Премьер Польши Моравецкий призвал ЕП "прибраться в собственном дворе" из-за коррупции
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и обвинил ЕП в лицемерии, сообщает Interia.
"Коррупционная афера в Европейском парламенте — очень, очень крупный скандал. Те, кто пытаются поучать другие страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своем собственном дворе", — заявил политик.
Он также добавил, что в Европарламенте главенствует "огромный балаган". По его словам, это стало ясно, когда представители парламента комментировали происшествие.
"Европарламент незаконопослушен. Сегодня маски сорваны, и орган должен в первую очередь привести себя в порядок", — заключил польский премьер.
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.