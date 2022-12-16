https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839088655.html

В Москве за сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 2131 случай COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:24

2022-12-16T11:24

2022-12-16T11:24

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 2131 случай COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 1692 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 278 905 случаев коронавируса, выздоровели 3 083 681 человек, умерли 47 241 человек.

https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839044888.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, здоровье - общество, россия