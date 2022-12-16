https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839088655.html
В Москве за сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 2131 случай COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:24
2022-12-16T11:24
2022-12-16T11:24
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 2131 случай COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 1692 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 278 905 случаев коронавируса, выздоровели 3 083 681 человек, умерли 47 241 человек.
https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839044888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Москва, Здоровье - Общество, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2131 новый случай COVID-19, умерли 16 человек