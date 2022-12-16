https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839044888.html

В NYT рассказали о "зомби-угрозе" COVID-19

В NYT рассказали о "зомби-угрозе" COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022

В NYT рассказали о "зомби-угрозе" COVID-19

Коронавирус может распространяться даже после смерти носителя, заявили в The New York Times. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T05:28

2022-12-16T05:28

2022-12-16T11:48

распространение коронавируса

африка

тиба (город)

в мире

сша

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Коронавирус может распространяться даже после смерти носителя, заявили в The New York Times.По ее словам, в зоне риска находятся в основном люди, контактирующие с трупами по профессии — патологоанатомы, судмедэксперты и другие сотрудники здравоохранения.Автор приводит слова исследователя из японского университета Тиба Хисако Сайто, который заявил, что в некоторых странах частой проблемой является то, что тела погибших от COVID-19 оставляют без присмотра или возвращают домой.Вместе со своими коллегами, написала обозреватель, доктор Сайто выяснил, что заразиться коронавирусом от тела можно в течение 17 дней после смерти. Взяв образцы со слизистой носа и из легких 11 умерших от коронавируса, исследовательская группа Сайто обнаружила устойчивый вирус в шести образцах спустя 13 дней.Как сообщила Мандавилли, в июле 2020 японское правительство призвало население максимально ограничить контакт с телами погибших от COVID-19 и порекомендовало кремировать тело в течение суток после смерти.По словам обозревателя, заражение вирусом от погибших — не беспрецедентный случай. Так, например, похоронные традиции в странах Африки провоцировали большие вспышки Эболы. Риск заразиться Эболой от мертвого тела, подчеркнула она, гораздо выше, чем у коронавируса, так как Эбола проникает практически во все ткани зараженного.

https://ria.ru/20221029/zdorove-1827698468.html

африка

тиба (город)

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африка, тиба (город), в мире, сша, коронавирус covid-19