https://ria.ru/20221216/koridory-1839174385.html
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры - РИА Новости, 16.12.2022
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать надёжные транспортные коридоры, российский рынок должен быть связан с ключевыми... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:39
2022-12-16T14:39
2022-12-16T14:49
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать надёжные транспортные коридоры, российский рынок должен быть связан с ключевыми партнёрами."Необходимо развивать надежные современные транспортные логистические коридоры. Мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок - с рынком ключевых партнеров", - сказал он на заседании кабмина в пятницу.Мишустин отметил, что внимание будет уделено таким направлениям как "Север-Юг" и "Запад -Восток".
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:39 16.12.2022 (обновлено: 14:49 16.12.2022)
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры для связи с ключевыми партнерами