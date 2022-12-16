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Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры - РИА Новости, 16.12.2022
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Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры - РИА Новости, 16.12.2022
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать надёжные транспортные коридоры, российский рынок должен быть связан с ключевыми... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:39
2022-12-16T14:49
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать надёжные транспортные коридоры, российский рынок должен быть связан с ключевыми партнёрами."Необходимо развивать надежные современные транспортные логистические коридоры. Мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок - с рынком ключевых партнеров", - сказал он на заседании кабмина в пятницу.Мишустин отметил, что внимание будет уделено таким направлениям как "Север-Юг" и "Запад -Восток".
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:39 16.12.2022 (обновлено: 14:49 16.12.2022)
 
Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры

Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры для связи с ключевыми партнерами

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать надёжные транспортные коридоры, российский рынок должен быть связан с ключевыми партнёрами.
"Необходимо развивать надежные современные транспортные логистические коридоры. Мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок - с рынком ключевых партнеров", - сказал он на заседании кабмина в пятницу.
Мишустин отметил, что внимание будет уделено таким направлениям как "Север-Юг" и "Запад -Восток".
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Мишустин сообщил, что совещание по развитию промышленности пройдет в январе
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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