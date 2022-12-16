https://ria.ru/20221216/koridory-1839174385.html

Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры

Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры - РИА Новости, 16.12.2022

Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать надёжные транспортные коридоры, российский рынок должен быть связан с ключевыми... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:39

2022-12-16T14:39

2022-12-16T14:49

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832284679_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_6f7c34ffd9b8c5cc07e044be6cf89d8c.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать надёжные транспортные коридоры, российский рынок должен быть связан с ключевыми партнёрами."Необходимо развивать надежные современные транспортные логистические коридоры. Мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок - с рынком ключевых партнеров", - сказал он на заседании кабмина в пятницу.Мишустин отметил, что внимание будет уделено таким направлениям как "Север-Юг" и "Запад -Восток".

https://ria.ru/20221215/soveschanie-1838957862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия