https://ria.ru/20221216/kitay-1839186284.html

В Китае опубликовали руководство по расширению внутреннего спроса

В Китае опубликовали руководство по расширению внутреннего спроса - РИА Новости, 16.12.2022

В Китае опубликовали руководство по расширению внутреннего спроса

В Китае опубликовали руководство по расширению спроса на внутреннем рынке и созданию надежной системы внутреннего спроса для содействия долгосрочному развитию... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:41

2022-12-16T15:41

2022-12-16T15:41

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839196384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_570ad2f9648294e99a5df19d119dad49.jpg

МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае опубликовали руководство по расширению спроса на внутреннем рынке и созданию надежной системы внутреннего спроса для содействия долгосрочному развитию на период до 2035 года.Долгосрочные цели включают достижение новых масштабов потребления и инвестиций, а также всестороннее построение надежной системы внутреннего спроса, говорится в руководстве, совместно выпущенном ЦК КПК и Госсоветом КНР.До 2035 года будут в основном осуществлены новая индустриализация, информатизация, урбанизация и сельскохозяйственная модернизация, улучшены условия жизни людей, усилена основополагающая роль реформ в развитии внутреннего спроса, а также повышены преимущества Китая с точки зрения участия в глобальном экономическом сотрудничестве и конкуренции, отмечается в документе.Страна также будет стимулировать инвестиции в потребление, оптимизировать структуру распределения, повышать качество предложения, улучшать рыночную систему, а также обеспечивать бесперебойное функционирование экономики "двойной циркуляции" в течение периода 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).В руководстве также подчеркивается, что будут приложены усилия для решения ключевых проблем, связанных с расширением внутреннего спроса в средне- и долгосрочной перспективе, особенно по таким вопросам, как недостаточный потенциал эффективного предложения и сравнительно большой разрыв в распределении.Будут предприняты усилия по всестороннему стимулированию потребления и ускоренному повышению его качества, оптимизации инвестиционной структуры и расширению масштабов капиталовложений. Одновременно страна будут способствовать скоординированному развитию городских и сельских районов для высвобождения потенциала внутреннего спроса, говорится в документе.В руководстве также подчеркивается необходимость улучшения качества предложения для лучшего удовлетворения спроса, оздоровления современного рынка и систем обращения, чтобы содействовать взаимосвязанности производства и спроса, а также углубления реформ и открытости для усиления динамики развития спроса на внутреннем рынке.Китай будет работать над достижением всеобщего процветания, чтобы наращивать потенциал развития внутреннего спроса, а также повышать свои возможности по обеспечению безопасности, чтобы укрепить основу для роста спроса на внутреннем рынке, говорится в документе.

https://ria.ru/20221215/kitay-1838901774.html

https://ria.ru/20221215/kitay-1838900998.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай