https://ria.ru/20221216/kiev-1839083718.html

Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева

Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева - РИА Новости, 16.12.2022

Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:59

2022-12-16T10:59

2022-12-16T11:00

специальная военная операция на украине

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виталий кличко

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украина

запорожье

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы."Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Кличко в своем телеграм-канале."Еще взрыв в Киеве. В Днепровском районе", - написал Кличко."Взрыв в Голосеевском районе. Не оставляйте укрытий", - написал Кличко в своем телеграм-канале.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/kharkov-1839080221.html

https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, киев, украина, запорожье, вооруженные силы рф