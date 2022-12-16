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Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/kiev-1839083718.html
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева - РИА Новости, 16.12.2022
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:59
2022-12-16T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
украина
запорожье
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы."Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Кличко в своем телеграм-канале."Еще взрыв в Киеве. В Днепровском районе", - написал Кличко."Взрыв в Голосеевском районе. Не оставляйте укрытий", - написал Кличко в своем телеграм-канале.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kharkov-1839080221.html
https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html
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в мире, виталий кличко, киев, украина, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, Запорожье, Вооруженные силы РФ
10:59 16.12.2022 (обновлено: 11:00 16.12.2022)
 
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы.
"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Кличко в своем телеграм-канале.
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"Еще взрыв в Киеве. В Днепровском районе", - написал Кличко.
"Взрыв в Голосеевском районе. Не оставляйте укрытий", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоКиевУкраинаЗапорожьеВооруженные силы РФ
 
 
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