https://ria.ru/20221216/kiev-1839083718.html
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева - РИА Новости, 16.12.2022
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:59
2022-12-16T10:59
2022-12-16T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
украина
запорожье
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы."Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Кличко в своем телеграм-канале."Еще взрыв в Киеве. В Днепровском районе", - написал Кличко."Взрыв в Голосеевском районе. Не оставляйте укрытий", - написал Кличко в своем телеграм-канале.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kharkov-1839080221.html
https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, киев, украина, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, Запорожье, Вооруженные силы РФ
10:59 16.12.2022 (обновлено: 11:00 16.12.2022)
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице