06:37 16.12.2022 (обновлено: 06:41 16.12.2022)
В Хабаровском крае завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом
СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, где погибли семь человек и еще 23 пострадали, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, транспортное средство упало на бок. По последним данным, погибли семь человек, 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по оказанию услуг перевозки и обеспечению компанией безопасного перемещения работников по маршруту следования", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что делом занимается следственная группа с участием наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Поводится осмотр места происшествия, в компании, где работали вахтовики, а также на предприятии перевозчика проводятся обыски, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
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