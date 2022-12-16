https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839048386.html

В Хабаровском крае завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом

В Хабаровском крае завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.12.2022

В Хабаровском крае завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, где погибли... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T06:37

2022-12-16T06:37

2022-12-16T06:41

происшествия

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, где погибли семь человек и еще 23 пострадали, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, транспортное средство упало на бок. По последним данным, погибли семь человек, 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем.Отмечается, что делом занимается следственная группа с участием наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Поводится осмотр места происшествия, в компании, где работали вахтовики, а также на предприятии перевозчика проводятся обыски, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20221212/balashikha-1837981396.html

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф