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Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.12.2022
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Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае
Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.12.2022
Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае
Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, где погибли семь человек и еще 23 получили... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:24
2022-12-16T05:24
происшествия
россия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
ми-8 амтш
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, где погибли семь человек и еще 23 получили ранения, сообщает краевой главк министерства.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, транспортное средство упало на бок. По последним данным, погибли семь человек, 23 ранены."В 10.25 (3.25 мск) вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел к месту ДТП. На борту находятся психологи МЧС России, медики территориального центра медицины катастроф, представители главного управления МЧС России по Хабаровскому края и комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите", - говорится в сообщении главка.На месте происшествия продолжают работать спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД.Семьи погибших вахтовиков получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838553788.html
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происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Ми-8 АМТШ
05:24 16.12.2022
 
Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае

МЧС сообщило о вылете вертолета к месту ДТП с автобусом в Хабаровском крае

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в медиабанкВертолет МЧС России
Вертолет МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вертолет МЧС России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, где погибли семь человек и еще 23 получили ранения, сообщает краевой главк министерства.
Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, транспортное средство упало на бок. По последним данным, погибли семь человек, 23 ранены.
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"В 10.25 (3.25 мск) вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел к месту ДТП. На борту находятся психологи МЧС России, медики территориального центра медицины катастроф, представители главного управления МЧС России по Хабаровскому края и комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите", - говорится в сообщении главка.
На месте происшествия продолжают работать спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД.
Семьи погибших вахтовиков получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.
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ПроисшествияРоссияХабаровский крайХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФМи-8 АМТШ
 
 
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