https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839045028.html

Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае

Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.12.2022

Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП в Хабаровском крае

Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, где погибли семь человек и еще 23 получили... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T05:24

2022-12-16T05:24

2022-12-16T05:24

происшествия

россия

хабаровский край

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел к месту ДТП с автобусом на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, где погибли семь человек и еще 23 получили ранения, сообщает краевой главк министерства.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, транспортное средство упало на бок. По последним данным, погибли семь человек, 23 ранены."В 10.25 (3.25 мск) вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел к месту ДТП. На борту находятся психологи МЧС России, медики территориального центра медицины катастроф, представители главного управления МЧС России по Хабаровскому края и комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите", - говорится в сообщении главка.На месте происшествия продолжают работать спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД.Семьи погибших вахтовиков получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838553788.html

https://ria.ru/20221214/dtp-1838728109.html

россия

хабаровский край

хабаровск

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происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, ми-8 амтш