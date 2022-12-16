https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839042859.html
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек - РИА Новости, 16.12.2022
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек
Число погибших в ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:11
2022-12-16T04:11
2022-12-16T07:36
происшествия
михаил дегтярев
хабаровск
комсомольск-на-амуре
нанайский район
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков, еще 17 госпитализированы. Как уточняет надзорное ведомство, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, упав на бок. В Троицкой ЦРБ агентству сообщили, что число пострадавших увеличилось до 23."Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют... Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — написал Дегтярев.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838728109.html
хабаровск
комсомольск-на-амуре
нанайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил дегтярев, хабаровск, комсомольск-на-амуре, нанайский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Михаил Дегтярев, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Нанайский район, ГИБДД МВД РФ
04:11 16.12.2022 (обновлено: 07:36 16.12.2022)
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек
Дегтярев заявил о семи погибших в ДТП с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае