https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839042859.html

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек - РИА Новости, 16.12.2022

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек

Число погибших в ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T04:11

2022-12-16T04:11

2022-12-16T07:36

происшествия

михаил дегтярев

хабаровск

комсомольск-на-амуре

нанайский район

гибдд мвд рф

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ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков, еще 17 госпитализированы. Как уточняет надзорное ведомство, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, упав на бок. В Троицкой ЦРБ агентству сообщили, что число пострадавших увеличилось до 23."Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют... Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — написал Дегтярев.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838728109.html

хабаровск

комсомольск-на-амуре

нанайский район

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происшествия, михаил дегтярев, хабаровск, комсомольск-на-амуре, нанайский район, гибдд мвд рф