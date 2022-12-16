Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839042859.html
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек - РИА Новости, 16.12.2022
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек
Число погибших в ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:11
2022-12-16T07:36
происшествия
михаил дегтярев
хабаровск
комсомольск-на-амуре
нанайский район
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков, еще 17 госпитализированы. Как уточняет надзорное ведомство, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, упав на бок. В Троицкой ЦРБ агентству сообщили, что число пострадавших увеличилось до 23."Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют... Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — написал Дегтярев.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838728109.html
хабаровск
комсомольск-на-амуре
нанайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, михаил дегтярев, хабаровск, комсомольск-на-амуре, нанайский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Михаил Дегтярев, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Нанайский район, ГИБДД МВД РФ
04:11 16.12.2022 (обновлено: 07:36 16.12.2022)
 
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи человек

Дегтярев заявил о семи погибших в ДТП с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом вахтовиков на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
Ранее в ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, погибли шесть вахтовиков, еще 17 госпитализированы. Как уточняет надзорное ведомство, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, упав на бок. В Троицкой ЦРБ агентству сообщили, что число пострадавших увеличилось до 23.
"Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют... Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — написал Дегтярев.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 20:42
В ДТП в Дагестане погибли четыре человека
 
ПроисшествияМихаил ДегтяревХабаровскКомсомольск-на-АмуреНанайский районГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала