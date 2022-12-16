https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839037480.html

В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек

В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек - РИА Новости, 16.12.2022

В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек

Шесть вахтовиков погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 17 человек госпитализированы, рассказала РИА Новости представитель регионального ГИБДД Ольга... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T01:59

2022-12-16T01:59

2022-12-16T01:59

происшествия

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

гибдд мвд рф

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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Шесть вахтовиков погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 17 человек госпитализированы, рассказала РИА Новости представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева."В 6.30 местного времени (23.30 мск четверга - ред.) поступило сообщение в дежурную часть, что на 178-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, по предварительным данным, сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи. По предварительным данным, 17 человек еще госпитализировано", - рассказала Голубева.Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по региону, на место выехала следственная группа. Другие данные пока уточняются.

https://ria.ru/20221215/dtp-1838772698.html

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, гибдд мвд рф