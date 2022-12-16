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В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек - РИА Новости, 16.12.2022
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В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек
В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек - РИА Новости, 16.12.2022
В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек
Шесть вахтовиков погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 17 человек госпитализированы, рассказала РИА Новости представитель регионального ГИБДД Ольга... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T01:59
2022-12-16T01:59
происшествия
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
гибдд мвд рф
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Шесть вахтовиков погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 17 человек госпитализированы, рассказала РИА Новости представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева."В 6.30 местного времени (23.30 мск четверга - ред.) поступило сообщение в дежурную часть, что на 178-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, по предварительным данным, сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи. По предварительным данным, 17 человек еще госпитализировано", - рассказала Голубева.Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по региону, на место выехала следственная группа. Другие данные пока уточняются.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, ГИБДД МВД РФ
01:59 16.12.2022
 
В ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек

ГИБДД: в ДТП в Хабаровском крае погибли шесть человек, еще 17 госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Шесть вахтовиков погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 17 человек госпитализированы, рассказала РИА Новости представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева.
"В 6.30 местного времени (23.30 мск четверга - ред.) поступило сообщение в дежурную часть, что на 178-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, по предварительным данным, сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи. По предварительным данным, 17 человек еще госпитализировано", - рассказала Голубева.
Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по региону, на место выехала следственная группа. Другие данные пока уточняются.
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ПроисшествияХабаровский крайХабаровскКомсомольск-на-АмуреГИБДД МВД РФ
 
 
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