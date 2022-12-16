https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html

Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства

Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства - РИА Новости, 16.12.2022

Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства

Арестованный президент Перу Педро Кастильо в своем блоге заявил, что власти вывели армию на улицы после визита посла США во дворец правительства - по мнению... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T06:06

2022-12-16T06:06

2022-12-16T06:06

в мире

педро кастильо

перу

сша

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МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Арестованный президент Перу Педро Кастильо в своем блоге заявил, что власти вывели армию на улицы после визита посла США во дворец правительства - по мнению политика, США стоят за подавлением протестов в Перу и преследуют выгоду в местных горнодобывающих проектах."Соотечественники, внимание! Визит посла США во Дворец правительства не был бесплатным и не пошел на пользу стране. На встрече был отдан приказ вывести войска на улицы и расправиться с моим беззащитным народом, и между прочим оставлен путь для добычи полезных ископаемых, например, с (рудников - ред.) Конга, Тиа-Мария и других. Перуанская пресса не только промолчит об этом, но и с легкостью будет это отрицать", - написал политик в записке, которая опубликована в его блоге в Twitter.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на 18 месяцев.После объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания в Перу начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Они перекрыли дороги, нападают на аэропорты и полицейские участки, нередко занимаются вандализмом. По последним данным минздрава, погибли восемь протестующих, пострадали более 210, из них 40 остаются в больницах. Правительство Перу объявило в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, которое позволяет использование вооруженных сил, в 8 регионах введен комендантский час.Вице-президент Перу Дина Болуарте после задержания Кастильо принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны. Под давлением протестующих она призвала конгресс максимально ускорить подготовку и провести внеочередные выборы.

https://ria.ru/20221214/vybory-1838698079.html

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в мире, педро кастильо, перу, сша