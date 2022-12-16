Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html
Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства
Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства - РИА Новости, 16.12.2022
Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства
Арестованный президент Перу Педро Кастильо в своем блоге заявил, что власти вывели армию на улицы после визита посла США во дворец правительства - по мнению... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T06:06
2022-12-16T06:06
в мире
педро кастильо
перу
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837117293_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5ab59987faf8f6137642ccd26812079e.jpg
МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Арестованный президент Перу Педро Кастильо в своем блоге заявил, что власти вывели армию на улицы после визита посла США во дворец правительства - по мнению политика, США стоят за подавлением протестов в Перу и преследуют выгоду в местных горнодобывающих проектах."Соотечественники, внимание! Визит посла США во Дворец правительства не был бесплатным и не пошел на пользу стране. На встрече был отдан приказ вывести войска на улицы и расправиться с моим беззащитным народом, и между прочим оставлен путь для добычи полезных ископаемых, например, с (рудников - ред.) Конга, Тиа-Мария и других. Перуанская пресса не только промолчит об этом, но и с легкостью будет это отрицать", - написал политик в записке, которая опубликована в его блоге в Twitter.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на 18 месяцев.После объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания в Перу начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Они перекрыли дороги, нападают на аэропорты и полицейские участки, нередко занимаются вандализмом. По последним данным минздрава, погибли восемь протестующих, пострадали более 210, из них 40 остаются в больницах. Правительство Перу объявило в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, которое позволяет использование вооруженных сил, в 8 регионах введен комендантский час.Вице-президент Перу Дина Болуарте после задержания Кастильо принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны. Под давлением протестующих она призвала конгресс максимально ускорить подготовку и провести внеочередные выборы.
https://ria.ru/20221214/vybory-1838698079.html
https://ria.ru/20221216/kastilo-1839043170.html
перу
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837117293_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_f2905289f622a7464a4c44f63ebdf98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, педро кастильо, перу, сша
В мире, Педро Кастильо, Перу, США
06:06 16.12.2022
 
Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства

Бывший президент Перу Кастильо заявил о вмешательстве США в действия правительства

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Арестованный президент Перу Педро Кастильо в своем блоге заявил, что власти вывели армию на улицы после визита посла США во дворец правительства - по мнению политика, США стоят за подавлением протестов в Перу и преследуют выгоду в местных горнодобывающих проектах.
"Соотечественники, внимание! Визит посла США во Дворец правительства не был бесплатным и не пошел на пользу стране. На встрече был отдан приказ вывести войска на улицы и расправиться с моим беззащитным народом, и между прочим оставлен путь для добычи полезных ископаемых, например, с (рудников - ред.) Конга, Тиа-Мария и других. Перуанская пресса не только промолчит об этом, но и с легкостью будет это отрицать", - написал политик в записке, которая опубликована в его блоге в Twitter.
Президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 18:37
Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года
Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на 18 месяцев.
После объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания в Перу начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Они перекрыли дороги, нападают на аэропорты и полицейские участки, нередко занимаются вандализмом. По последним данным минздрава, погибли восемь протестующих, пострадали более 210, из них 40 остаются в больницах. Правительство Перу объявило в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, которое позволяет использование вооруженных сил, в 8 регионах введен комендантский час.
Вице-президент Перу Дина Болуарте после задержания Кастильо принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны. Под давлением протестующих она призвала конгресс максимально ускорить подготовку и провести внеочередные выборы.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
04:21
Суд Перу назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения
 
В миреПедро КастильоПеруСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала