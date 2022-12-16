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Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей - РИА Новости, 16.12.2022
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Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей
Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей - РИА Новости, 16.12.2022
Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми Айшат и Хадижат, которых Евросоюз включил в опубликованный в пятницу очередной санкционный... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:43
2022-12-16T23:43
евросоюз
рамзан кадыров
санкции в отношении россии
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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми Айшат и Хадижат, которых Евросоюз включил в опубликованный в пятницу очередной санкционный список. Помимо дочерей Кадырова из Чечни в этот список попал двоюродный брат Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов. Он назвал новые санкции "еще одним обстоятельством, объединяющим и без того дружную семью". "Турпал-Али, тебе тоже придется отменить поездку в Лондон и закрыть все счета в швейцарском банке", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839324712.html
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евросоюз, рамзан кадыров, санкции в отношении россии
Евросоюз, Рамзан Кадыров, Санкции в отношении России
23:43 16.12.2022
 
Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей

Кадыров заявил, что санкции ЕС против дочерей сплотят "и без того дружную семью"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми Айшат и Хадижат, которых Евросоюз включил в опубликованный в пятницу очередной санкционный список.
Помимо дочерей Кадырова из Чечни в этот список попал двоюродный брат Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов.
"Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он назвал новые санкции "еще одним обстоятельством, объединяющим и без того дружную семью". "Турпал-Али, тебе тоже придется отменить поездку в Лондон и закрыть все счета в швейцарском банке", - добавил глава региона.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 23:15
Евросоюз расширил персональные санкции против России
 
ЕвросоюзРамзан КадыровСанкции в отношении России
 
 
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