https://ria.ru/20221216/kadyrov-1839326932.html
Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей
Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей - РИА Новости, 16.12.2022
Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми Айшат и Хадижат, которых Евросоюз включил в опубликованный в пятницу очередной санкционный... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:43
2022-12-16T23:43
2022-12-16T23:43
евросоюз
рамзан кадыров
санкции в отношении россии
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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми Айшат и Хадижат, которых Евросоюз включил в опубликованный в пятницу очередной санкционный список. Помимо дочерей Кадырова из Чечни в этот список попал двоюродный брат Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов. Он назвал новые санкции "еще одним обстоятельством, объединяющим и без того дружную семью". "Турпал-Али, тебе тоже придется отменить поездку в Лондон и закрыть все счета в швейцарском банке", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839324712.html
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евросоюз, рамзан кадыров, санкции в отношении россии
Евросоюз, Рамзан Кадыров, Санкции в отношении России
Кадыров отреагировал на введение Евросоюзом санкций против дочерей
Кадыров заявил, что санкции ЕС против дочерей сплотят "и без того дружную семью"