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Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского - РИА Новости, 16.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221216/izvineniya-1839033981.html
Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского
Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского - РИА Новости, 16.12.2022
Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского о чеченцах и бурятах и напомнил, что любая религия — в первую... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:33
2022-12-16T12:46
религия
в мире
алексей цыденов
ватикан
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского о чеченцах и бурятах и напомнил, что любая религия — в первую очередь о любви и мире.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.В своем Telegram-канале Цыденов заявил, что на Западе "развернута настоящая информационная истерия", где любое очернение России и многонационального российского народа — это хорошо, а любое оправдание или попытка трезвой оценки происходящего недопустимы.Глава Бурятии посоветовал тем, кто годами взращивал на Украине идеи нацизма, ненависти и насилия, вспомнить о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути."От этого суда никто не увернется, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!" — заключил он.Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявление папы римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
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в мире, алексей цыденов, ватикан, россия, украина, мария захарова, сергей лавров
Религия, В мире, Алексей Цыденов, Ватикан, Россия, Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров
00:33 16.12.2022 (обновлено: 12:46 16.12.2022)
 
Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского

Глава Бурятии Цыденов назвал извинения Ватикана за слова папы римского сильным поступком

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папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского о чеченцах и бурятах и напомнил, что любая религия — в первую очередь о любви и мире.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
В своем Telegram-канале Цыденов заявил, что на Западе "развернута настоящая информационная истерия", где любое очернение России и многонационального российского народа — это хорошо, а любое оправдание или попытка трезвой оценки происходящего недопустимы.

"На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого папы этого бы не было) это сильный поступок! Любая мировая религия — в первую очередь о любви и о мире", — написал Цыденов.

Глава Бурятии посоветовал тем, кто годами взращивал на Украине идеи нацизма, ненависти и насилия, вспомнить о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути.
"От этого суда никто не увернется, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!" — заключил он.
Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявление папы римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
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