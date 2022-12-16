https://ria.ru/20221216/izvineniya-1839033981.html

Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского

Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского - РИА Новости, 16.12.2022

Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского о чеченцах и бурятах и напомнил, что любая религия — в первую... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:33

2022-12-16T00:33

2022-12-16T12:46

религия

в мире

алексей цыденов

ватикан

россия

украина

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского о чеченцах и бурятах и напомнил, что любая религия — в первую очередь о любви и мире.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.В своем Telegram-канале Цыденов заявил, что на Западе "развернута настоящая информационная истерия", где любое очернение России и многонационального российского народа — это хорошо, а любое оправдание или попытка трезвой оценки происходящего недопустимы.Глава Бурятии посоветовал тем, кто годами взращивал на Украине идеи нацизма, ненависти и насилия, вспомнить о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути."От этого суда никто не увернется, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!" — заключил он.Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявление папы римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835154859.html

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Максим Горбачев

в мире, алексей цыденов, ватикан, россия, украина, мария захарова, сергей лавров