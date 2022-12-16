https://ria.ru/20221216/inoagenty-1839316922.html

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации - РИА Новости, 16.12.2022

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации

Пять физических лиц и три организации пополнили реестр иноагентов, следует из соответствующего списка Минюста. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:52

2022-12-16T21:52

2022-12-16T21:52

общество

экологическая вахта сахалина

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пять физических лиц и три организации пополнили реестр иноагентов, следует из соответствующего списка Минюста. В частности, согласно базе ведомства, в реестр включены журналистка Юлия Таратута*, а также Иван Тютрин*, Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Наталья Грязневич*. Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"**, автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания"**, самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида"**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20221215/inoagenty-1838789026.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, экологическая вахта сахалина, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)