https://ria.ru/20221216/inoagenty-1839316922.html
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации - РИА Новости, 16.12.2022
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Пять физических лиц и три организации пополнили реестр иноагентов, следует из соответствующего списка Минюста. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:52
2022-12-16T21:52
2022-12-16T21:52
общество
экологическая вахта сахалина
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пять физических лиц и три организации пополнили реестр иноагентов, следует из соответствующего списка Минюста. В частности, согласно базе ведомства, в реестр включены журналистка Юлия Таратута*, а также Иван Тютрин*, Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Наталья Грязневич*. Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"**, автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания"**, самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида"**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20221215/inoagenty-1838789026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экологическая вахта сахалина, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Экологическая вахта Сахалина, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Минюст включил в реестр иноагентов пять физических лиц и три организации