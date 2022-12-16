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Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации - РИА Новости, 16.12.2022
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Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации - РИА Новости, 16.12.2022
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Пять физических лиц и три организации пополнили реестр иноагентов, следует из соответствующего списка Минюста. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:52
2022-12-16T21:52
общество
экологическая вахта сахалина
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пять физических лиц и три организации пополнили реестр иноагентов, следует из соответствующего списка Минюста. В частности, согласно базе ведомства, в реестр включены журналистка Юлия Таратута*, а также Иван Тютрин*, Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Наталья Грязневич*. Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"**, автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания"**, самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида"**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20221215/inoagenty-1838789026.html
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Наталья Макарова
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общество, экологическая вахта сахалина, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Экологическая вахта Сахалина, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:52 16.12.2022
 
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации

Минюст включил в реестр иноагентов пять физических лиц и три организации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пять физических лиц и три организации пополнили реестр иноагентов, следует из соответствующего списка Минюста.
В частности, согласно базе ведомства, в реестр включены журналистка Юлия Таратута*, а также Иван Тютрин*, Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Наталья Грязневич*.
Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"**, автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания"**, самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида"**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация, выполняющая функции иноагента
Мужчина пишет - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:14
Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов
 
ОбществоЭкологическая вахта СахалинаиноагентыМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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