21:50 16.12.2022 (обновлено: 11:53 17.12.2022)
В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта
В iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада, Египет
Международный аэропорт Хургада, Египет. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта, продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что информация по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена по месту приобретения туров и авиабилетов.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.