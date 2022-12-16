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В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта - РИА Новости, 17.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221216/ifly-1839316762.html
В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта
В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта - РИА Новости, 17.12.2022
В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта
Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта, продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-16T21:50
2022-12-17T11:53
туризм
египет
ifly
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта, продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Компания отмечает, что информация по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена по месту приобретения туров и авиабилетов.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
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египет, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, в мире, новости - туризм
Туризм, Египет, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шарм-эш-Шейх, Хургада, В мире, Новости - Туризм
21:50 16.12.2022 (обновлено: 11:53 17.12.2022)
 
В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта

В iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада, Египет
Международный аэропорт Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
Международный аэропорт Хургада, Египет. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта, продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что информация по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена по месту приобретения туров и авиабилетов.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 19:32Туризм
Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию
 
ТуризмЕгипетiFlyФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шарм-эш-ШейхХургадаВ миреНовости - Туризм
 
 
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