https://ria.ru/20221216/ifly-1839316762.html

В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта

В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта - РИА Новости, 17.12.2022

В авиакомпании iFly заявили, что ищут варианты вывоза пассажиров из Египта

Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта, продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-16T21:50

2022-12-16T21:50

2022-12-17T11:53

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта, продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Компания отмечает, что информация по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена по месту приобретения туров и авиабилетов.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221215/ifly-1838999054.html

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египет, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, в мире, новости - туризм