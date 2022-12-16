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Росавиация не получила все документы от iFly по полету в Египет через Сирию - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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Росавиация не получила все документы от iFly по полету в Египет через Сирию
Росавиация не получила все документы от iFly по полету в Египет через Сирию - РИА Новости, 16.12.2022
Росавиация не получила все документы от iFly по полету в Египет через Сирию
Росавиация пока не получила все необходимые документы от авиакомпании iFly по полету в Египет через Сирию, продолжает межведомственное согласование вопроса,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:20
2022-12-16T15:32
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
сирия
иордания
ifly
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Росавиация пока не получила все необходимые документы от авиакомпании iFly по полету в Египет через Сирию, продолжает межведомственное согласование вопроса, сообщает ведомство.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Компания отмечает, что не получила запрос с требованиями Росавиации. Согласно информационному сообщению на сайте ведомства, специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах, и подготовили отчет для предоставления в Росавиацию."По состоянию на 14:00 мск 16 декабря, в Росавиацию документов от авиакомпании iFly об оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, не представлены. Со своей стороны, Росавиация продолжает межведомственное согласование вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", - говорится в сообщении."Решение о возможности выполнения полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии может быть принято только после детальной проработки вопроса со всеми уполномоченными органами и получения соответствующих гарантий от авиаперевозчика о соблюдении прав пассажиров на безопасную авиаперевозку", - добавляет Росавиация.Росавиация также отмечает, что авиакомпания заблаговременно была уведомлена авиавластями Иордании о запрете на использование своего воздушного пространства с 15 декабря."Несмотря на уведомление Иорданской стороны, iFly не предприняла эффективные меры для решения вопроса выполнения своих обязательств перед пассажирами: иные альтернативные безопасные маршруты не выбраны; работа по перевозке авиапассажиров другим авиакомпаниям России, имеющим возможности выполнять полеты в Египет, не ведется", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что в целях дополнительной оценки безопасности полетов перед использованием воздушного пространства Сирии запросило авиакомпанию представить оценку рисков, для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Также представить информацию о готовности экипажей авиакомпании к выполнению полетов в зонах, приближенных к зонам вооруженного конфликта или входа в район, полеты в котором ограничены.
https://ria.ru/20221216/egipet-1839080505.html
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, сирия, иордания, ifly
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Египет, Сирия, Иордания, iFly
15:20 16.12.2022 (обновлено: 15:32 16.12.2022)
 
Росавиация не получила все документы от iFly по полету в Египет через Сирию

Росавиация не получила все необходимые документы от iFly по полету в Египет через Сирию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкAirbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Росавиация пока не получила все необходимые документы от авиакомпании iFly по полету в Египет через Сирию, продолжает межведомственное согласование вопроса, сообщает ведомство.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Компания отмечает, что не получила запрос с требованиями Росавиации. Согласно информационному сообщению на сайте ведомства, специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах, и подготовили отчет для предоставления в Росавиацию.
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"По состоянию на 14:00 мск 16 декабря, в Росавиацию документов от авиакомпании iFly об оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, не представлены. Со своей стороны, Росавиация продолжает межведомственное согласование вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", - говорится в сообщении.
"Решение о возможности выполнения полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии может быть принято только после детальной проработки вопроса со всеми уполномоченными органами и получения соответствующих гарантий от авиаперевозчика о соблюдении прав пассажиров на безопасную авиаперевозку", - добавляет Росавиация.
Росавиация также отмечает, что авиакомпания заблаговременно была уведомлена авиавластями Иордании о запрете на использование своего воздушного пространства с 15 декабря.
"Несмотря на уведомление Иорданской стороны, iFly не предприняла эффективные меры для решения вопроса выполнения своих обязательств перед пассажирами: иные альтернативные безопасные маршруты не выбраны; работа по перевозке авиапассажиров другим авиакомпаниям России, имеющим возможности выполнять полеты в Египет, не ведется", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что в целях дополнительной оценки безопасности полетов перед использованием воздушного пространства Сирии запросило авиакомпанию представить оценку рисков, для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Также представить информацию о готовности экипажей авиакомпании к выполнению полетов в зонах, приближенных к зонам вооруженного конфликта или входа в район, полеты в котором ограничены.
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