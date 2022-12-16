https://ria.ru/20221216/gossovet-1839119725.html
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате - РИА Новости, 16.12.2022
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:48
2022-12-16T12:48
2022-12-16T12:48
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политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне он сообщил журналистам, что большой Госсовет состоится на следующей неделе."В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях", - сказал Песков.
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россия, политика
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате
Песков сообщил, что большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате