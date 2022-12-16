https://ria.ru/20221216/gossovet-1839119725.html

Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате

Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате - РИА Новости, 16.12.2022

Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате

Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:48

2022-12-16T12:48

2022-12-16T12:48

россия

политика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне он сообщил журналистам, что большой Госсовет состоится на следующей неделе."В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571980.html

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