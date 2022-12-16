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Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате - РИА Новости, 16.12.2022
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Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате - РИА Новости, 16.12.2022
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:48
2022-12-16T12:48
россия
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне он сообщил журналистам, что большой Госсовет состоится на следующей неделе."В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях", - сказал Песков.
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россия, политика
Россия, Политика
12:48 16.12.2022
 
Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате

Песков сообщил, что большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большой Госсовет пройдет 22 декабря в очном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне он сообщил журналистам, что большой Госсовет состоится на следующей неделе.
"В очной форме. Это будет в четверг, 22 декабря. И будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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