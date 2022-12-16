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"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке - РИА Новости, 16.12.2022
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"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке
"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке - РИА Новости, 16.12.2022
"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке
Масштабный фотопроект "Место счастья. Спорт и музыка" открылась в "Лужниках". Основу коллекции составили фотографии и артефакты Центра сохранения наследия и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:14
2022-12-16T17:51
новости агентства
москва
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Масштабный фотопроект "Место счастья. Спорт и музыка" открылась в "Лужниках". Основу коллекции составили фотографии и артефакты Центра сохранения наследия и развития туризма спорткомплекса, а также и фотоматериалы РИА Новости, выступившего соорганизатором проекта.Расположенная в залах Большой спортивной арены экспозиция рассказывает о происходивших в разные годы в "Лужниках" событиях спортивной и концертной жизни страны, великих личностях и больших победах.Специально для раздела "Музыка" РИА Новости предоставило около двух десятков фотографий из собственного медиабанка, на которых запечатлены яркие моменты выступлений в "Лужниках" российских и зарубежных артистов и музыкальных коллективов — Иосифа Кобзона, Николая Баскова, Муслима Магомаева, Майкла Джексона, Оззи Осборна, Metallica, Scorpions и Pet Shop Boys.Выставка "Место счастья. Спорт и музыка", соорганизатором которой выступает РИА Новости, – часть единой программы экскурсионного центра "Лужники". Экскурсии будут проходить в сопровождении опытных гидов, а посетители смогут воспользоваться аудиогидами. Экспозиция будет регулярно пополняться после проведения в "Лужниках" значимых спортивных и культурных событий.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым российским СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.Фотослужба РИА Новости поставляет 1000+ фотографий в сутки по ключевым российским и международным событиям в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет меньше чем за минуту доставить в фотобанк кадр с метаданными, что является рекордом среди всех мировых агентств.Фотокорреспонденты РИА Новости — признанные мастера, лауреаты престижных международных и российских конкурсов, в том числе World Press Photo, The Best of Photojournalism (BOP), Professional Photographer of the Year, China International Press Photo Contest (CHIPP), Picture of the Year International (POYi), Sony World Photography Award (Sony WPA) и других.
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новости агентства, москва, риа новости, лужники
Новости агентства, Москва, РИА Новости, Лужники
16:14 16.12.2022 (обновлено: 17:51 16.12.2022)
 

"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке
Лужники и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Масштабный фотопроект "Место счастья. Спорт и музыка" открылась в "Лужниках". Основу коллекции составили фотографии и артефакты Центра сохранения наследия и развития туризма спорткомплекса, а также и фотоматериалы РИА Новости, выступившего соорганизатором проекта.
Расположенная в залах Большой спортивной арены экспозиция рассказывает о происходивших в разные годы в "Лужниках" событиях спортивной и концертной жизни страны, великих личностях и больших победах.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Выставка "Место счастья. Спорт и музыка" в "Лужниках" рассказывает историю знаменитого стадиона

Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
1 из 10

Выставка "Место счастья. Спорт и музыка" в "Лужниках" рассказывает историю знаменитого стадиона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Экспозиция посвящена крупным событиям, происходившим в "Лужниках" в разные годы

Посетители в экспозиции выставки спортивно-музыкального фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
2 из 10

Экспозиция посвящена крупным событиям, происходившим в "Лужниках" в разные годы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В центре внимания — великие личности и большие победы

Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
3 из 10

В центре внимания — великие личности и большие победы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

РИА Новости, соорганизатор выставки, предоставило для раздела "Музыка" около двух десятков фотографий из своего фотобанка

Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
4 из 10

РИА Новости, соорганизатор выставки, предоставило для раздела "Музыка" около двух десятков фотографий из своего фотобанка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Здесь запечатлены яркие моменты выступлений артистов в "Лужниках"

Фото Дмитрия Коробейникова (РИА Новости) в экспозиции выставки спортивно-музыкального фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка
5 из 10

Здесь запечатлены яркие моменты выступлений артистов в "Лужниках"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Экспозицию развернули в залах Большой спортивной арены

Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
6 из 10

Экспозицию развернули в залах Большой спортивной арены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Опытные гиды будут проводить экскурсии для посетителей

Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
7 из 10

Опытные гиды будут проводить экскурсии для посетителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

А можно пройти по экспозиции, воспользовавшись аудиогидом

Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
8 из 10

А можно пройти по экспозиции, воспользовавшись аудиогидом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОткрытие фотопроекта "Место счастья. Спорт и музыка" в "Лужниках"
Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
9 из 10
Открытие фотопроекта "Место счастья. Спорт и музыка" в "Лужниках"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Экспозицию планируют регулярно пополнять

Открытие фотопроекта Место счастья. Спорт и музыка в Лужниках
10 из 10

Экспозицию планируют регулярно пополнять

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 10

Выставка "Место счастья. Спорт и музыка" в "Лужниках" рассказывает историю знаменитого стадиона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
2 из 10

Экспозиция посвящена крупным событиям, происходившим в "Лужниках" в разные годы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 10

В центре внимания — великие личности и большие победы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
4 из 10

РИА Новости, соорганизатор выставки, предоставило для раздела "Музыка" около двух десятков фотографий из своего фотобанка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 10

Здесь запечатлены яркие моменты выступлений артистов в "Лужниках"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экспозицию развернули в залах Большой спортивной арены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
7 из 10

Опытные гиды будут проводить экскурсии для посетителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
8 из 10

А можно пройти по экспозиции, воспользовавшись аудиогидом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
9 из 10
Открытие фотопроекта "Место счастья. Спорт и музыка" в "Лужниках"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
10 из 10

Экспозицию планируют регулярно пополнять

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Специально для раздела "Музыка" РИА Новости предоставило около двух десятков фотографий из собственного медиабанка, на которых запечатлены яркие моменты выступлений в "Лужниках" российских и зарубежных артистов и музыкальных коллективов — Иосифа Кобзона, Николая Баскова, Муслима Магомаева, Майкла Джексона, Оззи Осборна, Metallica, Scorpions и Pet Shop Boys.

Выставка "Место счастья. Спорт и музыка", соорганизатором которой выступает РИА Новости, – часть единой программы экскурсионного центра "Лужники". Экскурсии будут проходить в сопровождении опытных гидов, а посетители смогут воспользоваться аудиогидами. Экспозиция будет регулярно пополняться после проведения в "Лужниках" значимых спортивных и культурных событий.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым российским СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.
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Фотослужба РИА Новости поставляет 1000+ фотографий в сутки по ключевым российским и международным событиям в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет меньше чем за минуту доставить в фотобанк кадр с метаданными, что является рекордом среди всех мировых агентств.
Фотокорреспонденты РИА Новости — признанные мастера, лауреаты престижных международных и российских конкурсов, в том числе World Press Photo, The Best of Photojournalism (BOP), Professional Photographer of the Year, China International Press Photo Contest (CHIPP), Picture of the Year International (POYi), Sony World Photography Award (Sony WPA) и других.
Эби Харриган (Австралия) в квалификации соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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