"Лужники" и РИА Новости открыли фотопроект о спорте и музыке

Масштабный фотопроект "Место счастья. Спорт и музыка" открылась в "Лужниках". Основу коллекции составили фотографии и артефакты Центра сохранения наследия и... 16.12.2022

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Масштабный фотопроект "Место счастья. Спорт и музыка" открылась в "Лужниках". Основу коллекции составили фотографии и артефакты Центра сохранения наследия и развития туризма спорткомплекса, а также и фотоматериалы РИА Новости, выступившего соорганизатором проекта.Расположенная в залах Большой спортивной арены экспозиция рассказывает о происходивших в разные годы в "Лужниках" событиях спортивной и концертной жизни страны, великих личностях и больших победах.Специально для раздела "Музыка" РИА Новости предоставило около двух десятков фотографий из собственного медиабанка, на которых запечатлены яркие моменты выступлений в "Лужниках" российских и зарубежных артистов и музыкальных коллективов — Иосифа Кобзона, Николая Баскова, Муслима Магомаева, Майкла Джексона, Оззи Осборна, Metallica, Scorpions и Pet Shop Boys.Выставка "Место счастья. Спорт и музыка", соорганизатором которой выступает РИА Новости, – часть единой программы экскурсионного центра "Лужники". Экскурсии будут проходить в сопровождении опытных гидов, а посетители смогут воспользоваться аудиогидами. Экспозиция будет регулярно пополняться после проведения в "Лужниках" значимых спортивных и культурных событий.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым российским СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.Фотослужба РИА Новости поставляет 1000+ фотографий в сутки по ключевым российским и международным событиям в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет меньше чем за минуту доставить в фотобанк кадр с метаданными, что является рекордом среди всех мировых агентств.Фотокорреспонденты РИА Новости — признанные мастера, лауреаты престижных международных и российских конкурсов, в том числе World Press Photo, The Best of Photojournalism (BOP), Professional Photographer of the Year, China International Press Photo Contest (CHIPP), Picture of the Year International (POYi), Sony World Photography Award (Sony WPA) и других.

