https://ria.ru/20221216/festival-1839220271.html

В Самаре стартовал проект Samara Ground 2022

В Самаре стартовал проект Samara Ground 2022 - РИА Новости, 16.12.2022

В Самаре стартовал проект Samara Ground 2022

Проект Samara Ground 2022 стартовал в Самаре, в этом году работы участников фестиваля уличного искусства разместили на билбордах в разных районах города,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:06

2022-12-16T16:06

2022-12-16T20:24

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самарская область

казань

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Проект Samara Ground 2022 стартовал в Самаре, в этом году работы участников фестиваля уличного искусства разместили на билбордах в разных районах города, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, работы участников фестиваля в декабре начали размещать на рекламных площадках города. "Плакаты уже можно увидеть на билбордах в разных районах Самары. Кроме того, видеоролик о фестивале транслируют в общественном транспорте. Его показывают на 183 мониторах: в метро, троллейбусах и трамваях", - сказано в релизе. По информации пресс-службы, в открытом отборе проекта приняли участие более 600 человек. Всего на улицах города будет 45 билбордов с работами известных российских художников, посвященных добру и красоте. Также их разместят на диджитал-носителях. Среди авторов - Константин Змук, Петр Герасименко, Паша Орез, Илья Робе. По данным пресс-службы, в этом году тема фестиваля - "Искусство не имеет границ". "Samara Ground 2022 объединяет возможности изобразительного искусства и социальной рекламы и проводится с целью гармонизации общества, снижения социальной напряженности и смещения внимания людей на красивое, доброе, вечное. Мы надеемся, что проведение такого мероприятия будет способствовать развитию художественной среды и сообщества, туризма в Самарской области", - цитирует пресс-служба организаторов проекта. Samara Ground проводится в Самарской области в третий раз. В 2020 году фасады в историческом центре Самары преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и аргентинский мастер Малкольм Рокс. В 2021 году в арт-проекте задействовали и Самару, и Тольятти. В областном центре работы художников появились на фасадах девяти домов, а в двух локациях установили скульптуры. Проект Samara Ground 2022 проводится по инициативе департамента по взаимодействию с федеральными государственными органами власти при поддержке правительства и министерства культуры Самарской области.

https://ria.ru/20221213/postanovka-1838381160.html

https://ria.ru/20221215/dobrovoltsy-1838893171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

самара, самарская область, казань