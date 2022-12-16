https://ria.ru/20221216/eurostar-1839328113.html
Eurostar отменила поезда между Лондоном и Европой 26 декабря
Eurostar отменила поезда между Лондоном и Европой 26 декабря - РИА Новости, 16.12.2022
Eurostar отменила поезда между Лондоном и Европой 26 декабря
Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и Европой, заявила об отмене всех поездов, которые связывают... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:53
2022-12-16T23:53
2022-12-16T23:59
в мире
eurostar
великобритания
лондон
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20052/59/200525946_0:26:501:307_1920x0_80_0_0_8fe06d8190422035fada95a1ea621807.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и Европой, заявила об отмене всех поездов, которые связывают Лондон с Парижем, Брюсселем и Амстердамом, 26 декабря из-за забастовок в Британии. Ранее железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) сообщил, что более 40 тысяч его членов, работающих в 15 железнодорожных компаниях, в том числе в крупной Network Rail, выйдут на забастовки 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26 и 27 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года.
https://ria.ru/20221214/zabastovki-1838622180.html
великобритания
лондон
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20052/59/200525946_28:0:472:333_1920x0_80_0_0_a2cdf273bbeb5aa35e2310a839763a43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, eurostar, великобритания, лондон, европа
В мире, Eurostar, Великобритания, Лондон, Европа
23:53 16.12.2022 (обновлено: 23:59 16.12.2022)
Eurostar отменила поезда между Лондоном и Европой 26 декабря
Eurostar сообщила об отмене поездов между Лондоном и Европой 26 декабря из-за забастовок
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и Европой, заявила об отмене всех поездов
, которые связывают Лондон с Парижем, Брюсселем и Амстердамом, 26 декабря из-за забастовок в Британии.
Ранее железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) сообщил, что более 40 тысяч его членов, работающих в 15 железнодорожных компаниях, в том числе в крупной Network Rail, выйдут на забастовки 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26 и 27 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января.
"Сегодня компания Eurostar получила информацию о том, что высокоскоростная линия в Великобритании будет закрыта для поездов Eurostar 26 декабря из-за забастовок RMT. Несмотря на то что никто из сотрудников Eurostar не будет принимать участие в забастовках в этот день, поезда не смогут отправляться с вокзала Сент-Панкрас и (прибывать) на Сент-Панкрас, если высокоскоростная линия в Великобритании будет закрыта", - говорится в сообщении компании в Twitter.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года.