https://ria.ru/20221216/eurostar-1839328113.html

Eurostar отменила поезда между Лондоном и Европой 26 декабря

Eurostar отменила поезда между Лондоном и Европой 26 декабря - РИА Новости, 16.12.2022

Eurostar отменила поезда между Лондоном и Европой 26 декабря

Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и Европой, заявила об отмене всех поездов, которые связывают... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:53

2022-12-16T23:53

2022-12-16T23:59

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и Европой, заявила об отмене всех поездов, которые связывают Лондон с Парижем, Брюсселем и Амстердамом, 26 декабря из-за забастовок в Британии. Ранее железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) сообщил, что более 40 тысяч его членов, работающих в 15 железнодорожных компаниях, в том числе в крупной Network Rail, выйдут на забастовки 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26 и 27 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года.

https://ria.ru/20221214/zabastovki-1838622180.html

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в мире, eurostar, великобритания, лондон, европа